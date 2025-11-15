黃仁勳曝成功最大秘訣　全靠「母親一句話」改寫人生

▲黃仁勳分享成功最關鍵的祕訣，其實是來自母親的一句話與身教。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳近日在劍橋聯盟（Cambridge Union）的一場談話中，分享自己成功背後最關鍵的祕訣，其實是來自母親的一句話與她的身教。黃仁勳提到，小時候他從母親那裡學英文，而特別的是，媽媽當時連英文都不會說，卻依然想盡辦法陪著他學習，這段經驗深深影響他直到今天。

根據《商業內幕》報導，黃仁勳回憶，「我媽教我英文，可是她根本不會英文。」他說，當年母親只靠著一張紙和一本字典，硬著頭皮教孩子準備赴美生活，雖然她自己連英文都看不懂，但仍堅持陪著孩子一步步學習。

黃仁勳也因此養成「事情有多難？先做了再說」的態度，而這套心法一路伴隨他創辦輝達、帶領公司上市，直到如今成為市值5兆美元的AI巨頭。

長年以開放、坦率的管理風格著稱的黃仁勳坦言，創業的路並不輕鬆，像是第一次當CEO、替公司募資、寫商業計畫，這些對當時的他而言都是全新的挑戰。「有些事情後來證明真的很難。」但他也強調，真正的關鍵是「撐著不放棄」。

他說，「我能做到現在，是因為我沒有覺得無聊，也沒有被炒魷魚。能一直在局裡，就是全部的魔法。」

除了黃仁勳，其他科技領袖也將自我要求與工作態度歸功於父母。Telegram創辦人杜羅夫（Pavel Durov）曾說，看著父親為書籍與研究投入心力，讓他理解什麼叫做奉獻；DoorDash執行長徐迅（Tony Xu）則提到，移民到美國的母親長年一天做三份工，讓他從小明白努力與教育的重要性。

然而對黃仁勳而言，那句令他受用一生的核心心態，仍是來自母親教他英文時的那份執著與勇氣。他說，「那種心態，在很多方面定義了我，也定義了輝達。」