社會 社會焦點 保障人權

高雄廟會遶境擅自封路狂放炮！警勸導被當塑膠...最高開罰10萬

▲▼高市前鎮區瑞北路某家廟宇辦遶境活動封路，沿路施放煙火，鞭炮聲隆隆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高市前鎮區瑞北路某家廟宇辦遶境活動封路，沿路施放煙火，鞭炮聲隆隆。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

日前在高市前鎮區瑞北路上，有一場未經申請的廟會遶境活動。主辦單位廟方將道路封閉，大規模鋪設並點燃鞭炮與七彩煙火，隆隆的炮聲響徹雲霄，伴隨大量濃煙。讓周圍方圓500公尺的住家及商店瞬間被煙霧，嚴重影響交通視線與居民安寧。警方到場制止，廟方仍我行我素。隨後轄區警方開出2張交通罰單，並通報環保局，最高恐面臨超過10萬元的罰鍰。

根據網路社群「社會事新聞影音」貼出的影片可見，現場一名騎乘警用機車的員警，當面對廟方一名白衣男子嚴厲告誡：「不是叫你嘜擱放啊」，但廟方仍執意施放。警方一再喝令，但勸阻顯然無效，也引起網友質疑警方後續是否會依法開單。

▲▼高市前鎮區瑞北路某家廟宇辦遶境活動封路，沿路施放煙火，鞭炮聲隆隆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

▲高市前鎮區瑞北路某家廟宇辦遶境活動封路，沿路施放煙火，鞭炮聲隆隆。（圖／翻攝社會事新聞影音）

前鎮警分局證實，經查該起瑞北路廟會活動主辦單位確實未依規定提出申請。警方於11月8日晚間7時許獲報，即刻趕抵現場制止並製單告發，當場責令廟方必須立即停止活動、撲滅鞭炮，並將道路障礙清除，還給市民應有的居家安寧與順暢的交通環境。警方認定廟方行為已違反《道路交通管理處罰條例》第82條第1項第2款「在道路兩旁附近燃燒物品，發生濃煙，足以妨礙行車視線」以及同法條第9款「未經許可在道路上舉行賽會或擺設筵席、演戲、拍攝電影或其他類似行為」，因此分別開出兩張罰單，每張最高可處2400元，合計最高可處4800元罰鍰。

▲▼警方依法對廟方人員開2張交通罰單。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲高市前鎮區瑞北路某家廟宇辦遶境活動封路，沿路施放煙火，警方當場依法開出2張交通罰單。（圖／記者吳世龍翻攝）

此外，由於主辦單位在道路上燃放大量鞭炮，恐已觸犯《消防法》及《空氣汙染防制法》等相關規定，前鎮分局在完成蒐證後，也立即主動通報市府消防局與環境保護局，要求依權責進行查處。環保局對此回應表示，該廟會活動施放煙火已產生「明顯粒狀物」，已違反《空污法》第32條規定，將依法裁處1200元至10萬元的罰鍰。

警方藉此呼籲，民眾無論是舉辦婚喪喜慶或任何集會活動，都應循合法途徑向主管機關提出申請，並嚴格遵守核准範圍與規定，切勿因個人的活動影響他人的權益與公共安全。

相關新聞

高中生騎微電車闖紅燈！拒檢撞4車噴飛

高中生騎微電車闖紅燈！拒檢撞4車噴飛

高雄員警今（16）日凌晨3點巡邏時，發現一部微型電動車闖紅燈，上前攔查時，騎士拒檢逃逸，大轉彎時撞上路邊1部小客車、3部機車後噴飛倒地。騎士被查出是一名17歲高中生，驗出微量酒精反應，因他不服取締、闖紅燈慘吞2張紅單。

81歲嬤遭水泥車「吸入」輾斃　女兒10m外目擊崩潰

81歲嬤遭水泥車「吸入」輾斃　女兒10m外目擊崩潰

TWICE點亮高雄　五月天跨年商機台中卻「看到吃不到」

TWICE點亮高雄　五月天跨年商機台中卻「看到吃不到」

工程車取代野狗！　橋科完工倒數「周邊均價站4字頭」

工程車取代野狗！　橋科完工倒數「周邊均價站4字頭」

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

差10公尺！她目睹母被輾　痛哭奔回頭

