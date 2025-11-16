日本餐廳共食也是禁忌？　林氏璧曝潛規則「台人吃拉麵犯過」

▲林氏璧舉例，日本拉麵店一般都希望客人一人點一碗，不要共食。（圖／取自unsplash）



記者張靖榕／綜合報導

近期一名台灣旅客在義大利旅遊時，16人僅點5個披薩而遭店家上網公審，引發熱議。前台大醫師林氏璧也在社群發文指出，類似情況在日本其實也常見，日本許多店家雖未明文禁止，但普遍存在「一人一份」的潛規則，並不鼓勵共食或分食。

林氏璧舉例，過去曾有台灣旅客前往福岡大砲拉麵，因該店禁止3歲幼兒入內，同行大人為輪流照顧在外的小孩，6人僅點3碗拉麵想共食，卻遭店家拒絕，事後更留下1星負評，引發大批網友討論，許多民眾甚至湧入替店家「洗五星」平衡評價。

林氏璧指出，日本店家多半不會將規範寫在門口或菜單上，但原則上仍希望「一位客人點一份餐」。若人潮眾多、座位有限，例如店外還排著30人，但6位旅客共同佔用6個座位卻只點3碗拉麵，在商家角度看確實不合理。「將心比心，你是老闆會覺得OK嗎？」

林氏璧也強調，這並非絕對禁止，而是依狀況而定。若店內客人不多、不會造成座位被大量占用，而且事前詢問並獲店家同意，共食並非不可。他特別提到，同行若有食量較小的小孩，詢問店家是否能共食是完全合理的。

對於部分人認為「詢問能否分食」本身就失禮，林氏璧並不認同。他認為一般日本店家能理解觀光客「胃容量有限但想多嘗美食」的心情，「多體諒、多溝通，很多事情都能迎刃而解」。他呼籲旅客保持禮貌，尊重店家規範，也能讓日本人留下好印象。