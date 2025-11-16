　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

日本餐廳共食也是禁忌？　林氏璧曝潛規則「台人吃拉麵犯過」

▲林氏璧舉例，日本拉麵店一般都希望客人一人點一碗，不要共食。（圖／取自unsplash）

▲林氏璧舉例，日本拉麵店一般都希望客人一人點一碗，不要共食。（圖／取自unsplash）

記者張靖榕／綜合報導

近期一名台灣旅客在義大利旅遊時，16人僅點5個披薩而遭店家上網公審，引發熱議。前台大醫師林氏璧也在社群發文指出，類似情況在日本其實也常見，日本許多店家雖未明文禁止，但普遍存在「一人一份」的潛規則，並不鼓勵共食或分食。

林氏璧舉例，過去曾有台灣旅客前往福岡大砲拉麵，因該店禁止3歲幼兒入內，同行大人為輪流照顧在外的小孩，6人僅點3碗拉麵想共食，卻遭店家拒絕，事後更留下1星負評，引發大批網友討論，許多民眾甚至湧入替店家「洗五星」平衡評價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧指出，日本店家多半不會將規範寫在門口或菜單上，但原則上仍希望「一位客人點一份餐」。若人潮眾多、座位有限，例如店外還排著30人，但6位旅客共同佔用6個座位卻只點3碗拉麵，在商家角度看確實不合理。「將心比心，你是老闆會覺得OK嗎？」

林氏璧也強調，這並非絕對禁止，而是依狀況而定。若店內客人不多、不會造成座位被大量占用，而且事前詢問並獲店家同意，共食並非不可。他特別提到，同行若有食量較小的小孩，詢問店家是否能共食是完全合理的。

對於部分人認為「詢問能否分食」本身就失禮，林氏璧並不認同。他認為一般日本店家能理解觀光客「胃容量有限但想多嘗美食」的心情，「多體諒、多溝通，很多事情都能迎刃而解」。他呼籲旅客保持禮貌，尊重店家規範，也能讓日本人留下好印象。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梁云菲被診斷「前額葉失能」！徵兆曝光　臥床空轉3月：回訊息都
快訊／下周將正式與鄭麗文會面　黃國昌：基本上全程公開
韓國隊遭日本逆轉吞對戰10連敗　韓媒怒批就是「實力不足」
他：高市早苗不知自衛隊遇解放軍如雞蛋碰石頭　3航母還用不上
快訊／自小客「車頭爛毀」！　後座19歲女滿臉血送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

館長沒有人設崩塌！他曝「合理1原因」流量不會掉下來　網狂點頭

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

水瓶座有意外好運！12星座運勢　獅子小心理財損失

大學憂「發展AI太耗電」被追回補助款　教育部：可申請扣除

館長收掉蛋捲店　「保護台灣我錯了嗎？做人要有義氣」

日本餐廳共食也是禁忌？　林氏璧曝潛規則「台人吃拉麵犯過」

獨／教育部擬推大專電費分級　「節電未達標追回補助款」最多5成

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

館長沒有人設崩塌！他曝「合理1原因」流量不會掉下來　網狂點頭

逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

水瓶座有意外好運！12星座運勢　獅子小心理財損失

大學憂「發展AI太耗電」被追回補助款　教育部：可申請扣除

館長收掉蛋捲店　「保護台灣我錯了嗎？做人要有義氣」

日本餐廳共食也是禁忌？　林氏璧曝潛規則「台人吃拉麵犯過」

獨／教育部擬推大專電費分級　「節電未達標追回補助款」最多5成

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

薪資仲裁剩兩年、交易價值高　紅雀多諾萬成洋基道奇鎖定選項

主唱「遭電動座椅擠壓胸腔」離奇身亡！陸樂團成員淚崩證實：不再演出

川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

「吸票機」高嘉瑜回歸選議員衝擊誰？　綠議員：大魚入池掀大浪

碧潭「12米水豚君＋駱馬氣偶」點燈超萌　河畔新種近萬株草花

偷拍女同學裙底遭起訴「男大生不悔改！」受害者爆：信義區撿屍

一次入手開架最強人氣單品！Giselle愛用卸妝、秋冬高級霧唇囤貨必備

恆春員工旅遊傳食物中毒！疑「河豚皮」釀禍　9人上吐下瀉送醫

工程車取代野狗！　橋科完工倒數「周邊均價站4字頭」

館長忍淚：謝謝所有大陸同胞！我愛你們

【連撞2豪車】女騎士路口撞賓士　失控再撞瑪莎拉蒂慘摔

生活熱門新聞

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

館長爆料太獵奇！網紅：根本幫宣傳便當

2026馬年「4生肖犯太歲」！屬兔當心大破財

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

阿伯賣過期品「被檢舉罰12萬」　金主普發1萬買爆

更多熱門

相關新聞

中國官媒：已做好對日實質反制的準備

中國官媒：已做好對日實質反制的準備

日本首相高市早苗近日發表涉台言論，引發中方連續多日高層級強硬反制。中國中央廣播電視總台旗下的原生融媒體評論品牌，《玉淵譚天》15日再度刊文指出，中方忍耐「是有界限的」，並明確釋出「已做好對日實質反制準備」的訊號。

日本再勝韓國奪10連勝　曾豪駒情蒐

日本再勝韓國奪10連勝　曾豪駒情蒐

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

不滿日涉台言論中國發動實彈演習　總統府籲：停止不恰當單邊作為

不滿日涉台言論中國發動實彈演習　總統府籲：停止不恰當單邊作為

關鍵字：

林氏璧日本拉麵

讀者迴響

熱門新聞

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

台中62歲男仰躺超商騎樓　成冰冷遺體！身分曝光

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面