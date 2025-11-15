中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

▲日本首相高市早苗的涉台言論，引起中國不滿。（圖／達志影像）



記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗近日發表涉台言論，引發中方連續多日高層級強硬反制。中國中央廣播電視總台旗下的原生融媒體評論品牌，《玉淵譚天》15日再度刊文指出，中方忍耐「是有界限的」，並明確釋出「已做好對日實質反制準備」的訊號。

根據中方公開行程，自11月14日凌晨起，外交、國防系統即密集採取行動。當天凌晨，外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐華大使金杉憲治，提出嚴正交涉；下午，外交部例行記者會三度追問日本近期軍事企圖，同時國防部亦措辭強烈，警告日方「若膽敢鋌而走險，必將碰得頭破血流」。

當晚，中國駐日大使館再度與日方高層會晤。15日清晨，《鈞聲》（《解放軍日報》使用的筆名）署名文章進一步強調，日本若武力介入台海，「必遭迎頭痛擊」。

專家指出，此次中方罕用「奉示」一詞，顯示交涉層級已非一般外交對話，而是代表更高層級的國家立場。《玉淵譚天》也在評論中強調，高市早苗的涉台言論突破戰後底線，其挑釁程度「自1945年以來罕見」。

高市早苗7日聲稱「台灣有事即日本有事」，暗示日本可能行使所謂「集體自衛權」。儘管中方多次要求其撤回言論，但高市10日拒絕道歉，並稱相關立場「符合日本政府一貫立場」。由於高市態度強硬，促使中方升高交涉層級，並以「一切後果由日方承擔」、「必予迎頭痛擊」作出更直接警告。

學者分析，中方所指「後果」涵蓋外交、經貿、軍事等層面，包括對日本政要祭出制裁、限制雙邊各層級交流，乃至調整周邊軍事動態。中國亦於14日晚提醒本國公民近期避免赴日，反映官方已判定當前氛圍具有「實質性安全風險」。

此輪交涉中，中方多次提及背景今年為抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，並指控日方挑釁行為「嚴重破壞戰後國際秩序」。除中國外，俄羅斯、韓國等國近月亦對日本安全政策右傾提出批評與戒備。

中方強調，將堅決維護國家核心利益與東亞和平，任何試圖突破歷史定論、挑戰底線的言行「絕無可能得逞」。針對日本政界激進言論，《玉淵譚天》更直言，「不作不會死，有些事不能作。」