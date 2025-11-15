　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

▲▼日本首相高市早苗,高市早苗,美人托腮。（圖／達志影像）

▲日本首相高市早苗的涉台言論，引起中國不滿。（圖／達志影像）

記者柯振中／綜合報導

日本首相高市早苗近日發表涉台言論，引發中方連續多日高層級強硬反制。中國中央廣播電視總台旗下的原生融媒體評論品牌，《玉淵譚天》15日再度刊文指出，中方忍耐「是有界限的」，並明確釋出「已做好對日實質反制準備」的訊號。

根據中方公開行程，自11月14日凌晨起，外交、國防系統即密集採取行動。當天凌晨，外交部副部長孫衛東「奉示」召見日本駐華大使金杉憲治，提出嚴正交涉；下午，外交部例行記者會三度追問日本近期軍事企圖，同時國防部亦措辭強烈，警告日方「若膽敢鋌而走險，必將碰得頭破血流」。

當晚，中國駐日大使館再度與日方高層會晤。15日清晨，《鈞聲》（《解放軍日報》使用的筆名）署名文章進一步強調，日本若武力介入台海，「必遭迎頭痛擊」。

專家指出，此次中方罕用「奉示」一詞，顯示交涉層級已非一般外交對話，而是代表更高層級的國家立場。《玉淵譚天》也在評論中強調，高市早苗的涉台言論突破戰後底線，其挑釁程度「自1945年以來罕見」。

高市早苗7日聲稱「台灣有事即日本有事」，暗示日本可能行使所謂「集體自衛權」。儘管中方多次要求其撤回言論，但高市10日拒絕道歉，並稱相關立場「符合日本政府一貫立場」。由於高市態度強硬，促使中方升高交涉層級，並以「一切後果由日方承擔」、「必予迎頭痛擊」作出更直接警告。

學者分析，中方所指「後果」涵蓋外交、經貿、軍事等層面，包括對日本政要祭出制裁、限制雙邊各層級交流，乃至調整周邊軍事動態。中國亦於14日晚提醒本國公民近期避免赴日，反映官方已判定當前氛圍具有「實質性安全風險」。

此輪交涉中，中方多次提及背景今年為抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，並指控日方挑釁行為「嚴重破壞戰後國際秩序」。除中國外，俄羅斯、韓國等國近月亦對日本安全政策右傾提出批評與戒備。

中方強調，將堅決維護國家核心利益與東亞和平，任何試圖突破歷史定論、挑戰底線的言行「絕無可能得逞」。針對日本政界激進言論，《玉淵譚天》更直言，「不作不會死，有些事不能作。」

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 1 5679 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備
直擊／A-Lin怎麼了！丁噹突當眾問：一個人會孤單嗎？她當場
家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下
劉俊緯血流不止　緊急退場送醫
綠島海岸出現巨大「不明飛行器殘骸」！軍方確認中
快訊／館長晚間現身直播！　怒批員工：若委屈怎還回來

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」　網讚：用過不再長米蟲

不甩政府！北京籲勿赴日「機場大排長龍」　陸客：政治與我無關

胡錫進批高市早苗「惡毒巫婆」　美駐日大使反譏：搞不清楚狀況

室友拿她水杯「泡月亮杯」！超噁照片曝　大馬女氣到連吐6次

美死囚槍決！狠殺3人沉默到底　伏法前「回頭冷看」見證人

南韓物流中心大火狂燒9.5小時！　「濃煙竄天」驚人畫面曝

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男畫面曝！　日餐廳怒公審

辦公室不倫！2員工搞外遇「立刻開除」　美女總裁怒批：無法忍受

陸籲民眾勿赴日！　中國3大航空開放「免費取消」日本機票

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

崔振赫狂爆料媽媽「愛罵人」！XD　「要錢才有禮貌」母氣喊：都你害的

閩南狼遭陸通緝！到派出所自首「警察不抓我」　提告央視洩漏個資

嗆「斬殺閩南狼」獎勵100萬！台中警方要辦了　陳柏源赴派出所筆錄

豐原五口含恨自盡　黃金代購邪惡李團主求刑15年　「神經病殺人無罪」恐嚇訊息曝光

等22年《辣媽辣妹2》回歸！盤點青春經典　《天生一對》、《穿著Prada的惡魔》都在Disney+

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

300萬人朝聖！日本稻農最強「省錢儲米法」　網讚：用過不再長米蟲

不甩政府！北京籲勿赴日「機場大排長龍」　陸客：政治與我無關

胡錫進批高市早苗「惡毒巫婆」　美駐日大使反譏：搞不清楚狀況

室友拿她水杯「泡月亮杯」！超噁照片曝　大馬女氣到連吐6次

美死囚槍決！狠殺3人沉默到底　伏法前「回頭冷看」見證人

南韓物流中心大火狂燒9.5小時！　「濃煙竄天」驚人畫面曝

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男畫面曝！　日餐廳怒公審

辦公室不倫！2員工搞外遇「立刻開除」　美女總裁怒批：無法忍受

陸籲民眾勿赴日！　中國3大航空開放「免費取消」日本機票

中國官媒晚間發文：已做好對日實質反制的準備

台灣兒癌痊癒者「14%出現慢性健康問題」需治療　第2次癌症最棘手

中華男籃大危機！　特攻主帥爆料：阿巴西帶傷上陣

全台降溫！北部下周連3天濕涼　低溫下探15度

婚育宅超搶手！申請最高12倍競爭率　1470戶12/1正式入厝

直擊／A-Lin怎麼了！　丁噹突當眾問：一個人會孤單嗎？她當場尬笑　

基隆港聯結車自撞貨櫃「車頭變形」　駕駛卡車內近1小時脫困送醫

劉俊緯鼻部遭球擊中血流不止緊急送醫　聯盟持續追蹤狀況

韓國對日本10年10連敗　曾豪駒親赴東京巨蛋觀察對手

金馬影后陳秋霞68歲了！　慶生照超凍齡…抗癌成功近況曝光

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

國際熱門新聞

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

66歲阿北中1.2億樂透！「裝窮騙老婆」爽過豪華生活…半年後崩潰

iPhone暗藏「出軌留言區」　大票過來人：抓到另一半偷吃

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

蘋果輸了！Apple Watch侵權恐賠194億

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

行動電源大廠宣布召回！3產品恐有起火風險

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

監獄變砲房　23歲女警「4分鐘嘿咻囚犯」

混血正妹直播炫技！「歐派左右開弓」狂吸700萬觀看

北京籲勿赴日　陸客照飛：政治與我無關

中日外交緊張升級　日本召見中國大使

中國外交部連發6海報嗆：日本要重蹈軍國主義？

更多熱門

相關新聞

日本再勝韓國奪10連勝　曾豪駒情蒐

日本再勝韓國奪10連勝　曾豪駒情蒐

日本與韓國國家隊15日在東京巨蛋進行交流賽，中華隊總教練曾豪駒親臨現場情蒐，日本火力全開以11比4大勝。

館長遭兄弟爆料！科技專家傻眼：做人多差？

館長遭兄弟爆料！科技專家傻眼：做人多差？

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

馬英九稱高市涉台言論「躁進」　吳思瑤諷：想大張旗鼓引狼入室？

中國3航空開放「免費取消」日本機票

中國3航空開放「免費取消」日本機票

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

關鍵字：

日本中國台海外交軍事

讀者迴響

熱門新聞

全家1490元羽絨外套「出清價298元」

公審台灣遊客小氣　義大利老闆道歉

16台人吃5披薩遭公審！義國老闆錄影嗆

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

逼「傳老二照給館嫂」！館長遭前員工毀滅式爆料

已知18藝人涉閃兵　王大陸涉偽造文書求刑1年

中國外交部突發布通告：公民暫勿前往日本

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

家中僅母女！NANA豪宅遭「3x歲持刀搶匪闖入」

快訊／台鐵發生死傷事故 　台中站旅客落軌遭自強號撞上

必勝客歡樂吧「光復餐廳店」明天重新開幕　吃到飽漲價30元

「叫我去你家X嫂子你忘囉」錄音檔曝！

「最美檢察官」妻罕見聊婚姻：不確定會不會離

獨／黃心穎嫁香港天團成員　老公認「有4個小孩」

更多

最夯影音

更多
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面