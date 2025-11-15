　
    • 　
>
政治

中國對日祭「複合威脅」　涉外人士：受害國家遍及印太、歐洲

▲▼日本首相高市早苗7日接受眾議院預算委員會質詢。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本首相高市早苗7日接受眾議院預算委員會質詢。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳家祥／台北報導

日本首相高市早苗日前在眾議院答詢「台灣有事」議題時，稱「無論如何都可能成為存亡危機事態」，展現挺台立場。但此言論引發中國不滿，祭出旅遊限制措施外，更預告要進行實彈演習，中日關係急速惡化。對此，涉外人士分析，此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，已成為中國對外施壓的典型手法，影響國家遍及印太與歐洲，日本並非唯一受害者。

日本首相高市早苗近期的涉台言論引起中國不滿，我涉外人士分析，日本的國家安全戰略調整並非始自高市，而是日本政府在近年面對區域局勢變化下，逐步形成的政策方向。

涉外人士認為，高市首相的相關答詢確實較為直接、語氣清晰，但並未改變日本原本既有的戰略立場，也未超出國際社會對日本安全政策的理解範圍。然而中國卻以此作出過度且不理性的反應，不僅無助於緩和當前印太情勢，反而可能加深區域誤判，升高不必要的緊張。

至於前總統馬英九在此議題上緊貼中國的敘事，涉外人士說，其說法已和台灣主流民意及國際社會對台海和平的期待不符，「其立場已不具參考價值，無須再過度著墨」。

涉外人士強調，此類言語暴力、經濟打壓與軍事恫嚇並行的模式，已成為中國對外施壓的典型手法，屬於國際安全研究中所稱的「複合式威脅」（hybrid coercion），日本並非唯一受害者。

根據各國政府與國際研究機構資料，近十多年來，遭受中國以不同層次施壓的國家遍及印太與歐洲。其中，南韓是最明顯案例。2016 年韓國決定部署美國「薩德」反飛彈系統後，北京立即採取多重報復，包括全面禁止中國旅客赴韓、封殺韓國娛樂內容在中國播出，並以行政檢查為名打壓韓企，形成大規模經濟與文化封鎖。

澳洲也曾因呼籲調查 COVID-19 起源，遭中國以高額關稅與進口禁令制裁，涵蓋葡萄酒、大麥、牛肉與煤炭等多項重要出口品。立陶宛因允許台灣以「台灣」名義設立代表處，更面臨中國直接封鎖其出口報關，甚至施壓跨國企業切割立陶宛供應鏈。

在亞洲，菲律賓長期承受中國在南海的軍事壓力，包括水炮攻擊與艦艇阻攔等灰色地帶行動；印度則因邊境爭端爆發流血衝突，雙方軍力長期對峙。加拿大在孟晚舟事件後遭遇人質外交與農產禁運，挪威在頒發諾貝爾和平獎給劉曉波後被中國禁止鮭魚進口，捷克與瑞典則因維權議題或對台友好而遭外交威嚇。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅分析，中國的恫嚇言語與跨境鎮壓行為，一來是透過「吹狗哨」來樹立共同敵人、召喚特定族群，鼓動暴力號召全世界所有贊同「中華民族偉大復興」價值的人，群起反對任何做中國研究和對抗中共政權的人，再從而造成寒蟬效應，從高市早苗、沈伯洋到日前的資通電軍皆是如此。

陳方隅說，其次，則是測試民主國家對於相關行徑的反應，進而確認民主國家的底線、以及是否對此會團結起來。即便相關言論已經失控踩線，但在中國戰狼外交氛圍助長下，研判中國不會認錯，反而恐怕會在這些「揣摩上意的失控行為」上，繼續加碼。

11/13 全台詐欺最新數據

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

