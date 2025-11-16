　
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園社造博覽會　看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

▲2025桃園社造博覽會看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

▲2025桃園社造博覽會以「流動、交織、共生」為主題，展現桃園的多元文化。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市新移民女性關懷協會和桃園市築夢家族社區兒童發展協會，於2025桃園社造博覽會分別以「新台味、心之味-酸甜苦辣新"造"咖」和「雁行之旅-熟能聲巧，藝起來」為主題，在3倉主題展區「落地開花」，展出如何透過社造，結合各界助力，在身處的社會環境，讓它變得更美好。

桃園市新移民女性關懷協會榮譽理事長楊慧青說，協會自民國97年成立以來，在市府的支持下，持續為新住民、新住民家庭以及移工個案提供全面的關懷和轉介服務。協會行銷長楊禮琳強調：「近年來，協會積極參與公部門交流，透過公民參與讓新住民能深化對在地文化的認同，謝謝桃園友善新住民的政策，讓多元文化成為台灣新力量。

▲2025桃園社造博覽會看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

▲桃園市新移民女性關懷協會以「新台味、心之味-酸甜苦辣新"造"咖」為展出主題。（圖／記者楊淑媛攝）

負責此次「新台味、心之味-酸甜苦辣新"造"咖」主題策展的協會泰籍總幹事林李翠玲和越籍理事陶錦翠表示，這次展出內容以新住民姐妹從移民到公共參與的實踐路徑，透過姐妹的故事和生活文化、培力工作坊、小旅行、Ｐodcast、成果沙龍等方式，一方面讓姐妹理解什麼是「公共參與」，強化自我認同感與跨文化敏感度，另一方面也讓更多在地居民能聽見新住民的聲音。

▲2025桃園社造博覽會看見新住民和特兒協會在桃園「落地開花」

▲桃園市築夢家族社區兒童發展協會以「雁行之旅-熟能聲巧，藝起來」為主題。（圖／記者楊淑媛攝）

桃園市築夢家族社區兒童發展協會理事長呂秀雪表示，2006年，一群因孩子特殊需求而相識的母親，決心共同面對孩子的未來，成立了「桃園市築夢家族社區兒童發展協會」。協會以陪伴與實作為核心，培力「慢飛天使」協助他們逐步走向獨立生活。

「一隻野雁飛得不高也不遠，但一群雁共同展翅飛翔能增加70%以上的能量，更高更遠。」築夢家族長期以社造參與的模式培力慢飛天使，近10年在築夢培力農作園區內培力慢飛天使技藝與和人互動的能力。以雁行協力方式與社造同行，期為慢飛天使連結一條回歸社群與社會的路。

透過桃園社造家族協力行動方案，串連家族夥伴一起體驗製作Podcast節目，在錄製聲音的過程中，發現「桃園市築夢家族社區兒童發展協會」的慢飛天使們，透過「聲音」這個媒介，能更勇敢地展現自己的自信。

11/13 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2025桃園社造博覽會落地開花桃園新住民築夢家族

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

