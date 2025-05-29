桃園新住民免費學AI電腦課程　直呼「收穫滿滿」

▲移民署桃園站主任黃英貴（右）肯定新住民免費學AI電腦課程，提升職場競爭力。（圖／郭明宗提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市「新住民免費電腦課程」於5月23、 28日分二場次，在巨匠電腦桃園及蘆竹認證分校舉辦AI電腦課程，吸引逾50名的新住民朋友及新二代共學。移民署桃園站主任黃英貴於28日電腦課程開課前，到場勉勵新住民朋友學習Ai、會AI後，有助日後生活或職場掌握到先機，提升職場競爭力。

▲桃園新住民學AI電腦課程，直呼「收穫滿滿」。（圖／郭明宗提供）

黃主任並問新住民學員，您們來上Ai課程有收穫嗎？多名學員異口同聲回答「收穫滿滿」。桃園市亞洲婚姻協會理事長郭明宗說，「新住民免費電腦課程」由內政部移民署主辦、巨匠電腦、宜誠資訊承辦，桃園市亞洲婚姻協會、桃園市新住民協會共同協辦。

二場次的AI電腦課程，內容包括AI世代的簡報力-概念與工具、AI美圖神技用人工智慧畫一張圖等多項實用的AI課程。對於新住民學員及新二代們，在下班及下課後還安排時間來參加本次的課程，其用心學的精神給予肯定。

▲桃園新住民AI電腦課程，學習熱絡。（圖／郭明宗提供）

曾任職某大廠海外高管的郭明宗說，雖然他不太懂AI(人工智慧)、以前也沒有學習過、但深知AI是未來的發展趨勢、如果不懂AI將來無論是在學習、就業、經商甚至於日常生活等各方面、都會面臨很多不方便，期許學員們，於AI課程好好的學習，掌握社群經營的核心邏輯，並透過實際操作，讓自己的專業能力更上一層樓。