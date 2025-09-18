▲桃園新住民月嫂人才培訓班結業。（圖／婦幼局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助新住民提升就業技能、拓展職涯發展管道，桃園市政府婦幼發展局委託桃園市保母協會，辦理「新住民月嫂人才培訓班」，18日舉辦結訓和成果展發表，共有37位學員完成課程，其中 13 位為非本國籍背景，順利取得結業證書，為投身母嬰照護產業邁出重要一步。

▲桃園新住民月嫂人才培訓班結業，月子餐料理很多元。（圖／婦幼局提供）

婦幼局表示，本次培訓課程歷時一個半月，課程內容多元且專業，除涵蓋托育人員126小時培訓課程外，亦再加上產婦護理、產後膳食調理製作、就業市場分析與求職技巧、性別平等教育及多元文化認識等主題，並結合實作演練，協助學員全面掌握月嫂專業知能，期盼培育更多兼具文化敏感度與實務能力的月嫂人才，共同打造更加友善、包容且多元的孕產照護環境。

成果展中，學員開心領取托育人員及新住民月嫂人才培訓班結業證書，更精心呈現豬腳薑醋、越南春捲、越南控肉、越南果凍、黑豆酒、薑黃飯、巴東牛肉、印尼炸彈等多元文化料理，展現跨文化交流與融合成果，讓現場來賓大快朵頤，感受不同飲食文化的魅力。

婦幼發展局局長杜慈容表示，隨著社會對專業產後照護及嬰幼兒托育需求的提升，透過推動新住民月嫂人才職能培訓，協助學員同時取得托育人員及月嫂雙結業證書，不僅協助學員提升就業競爭力，也有助於建構完善孕產照護服務。37位生力軍的投入，有助充實照顧人力，提供桃園市民有溫度、多元文化的母嬰專業照護。