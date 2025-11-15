　
地方 地方焦點

黃偉哲探班「滾草皮音樂市集」　攜萌犬共度府城最療癒週末

記者林東良／台南報導

日本人氣眼鏡品牌 JINS，15、16兩日在台南水交社文化園區旁大草地推出《野餐我PET你 滾草皮音樂市集》，集結近10組知名音樂人帶來連續兩天的音樂饗宴，也打造毛孩互動、野餐市集等多元活動，吸引上千民眾攜毛孩參與。

台南市長黃偉哲15日下午特別到場探班，與大小朋友及毛小孩共享充滿「愛」與「療癒」的週末。黃偉哲表示，他今年已第二次參加此活動，特別走進寵愛動物區探訪中途毛孩，也與萌犬一起搭上摩天輪同樂。他感謝 JINS 再度選擇台南舉辦人寵友善音樂祭，讓市民與毛孩在府城溫暖自在的氛圍中，共度既放鬆又有意義的秋日午後。

今日活動卡司相當吸睛，壓軸由 GX 鼓鼓呂思緯與蕭秉治合體演出最新單曲〈超人披風〉，旺福樂團也以活力十足的演出炒熱現場氣氛。明日還有陶晶瑩、金曲歌手 Matzka、蔡旻佑、琳誼 Ring、小男孩樂團主唱米非及狗屎運爵士大樂團接力演出，預料再掀人潮。

水交社文化園區周邊今日人潮滾滾，鄰近的「南區社區派對—永康社大成果展」也同步熱鬧展開，雙活動相互帶動、市民湧入，形成週末限定的藝文與音樂雙響盛況。黃偉哲也利用活動空檔前往永康社大成果展，向學員及老師們致意，並讚賞作品展現台南社區旺盛的創作力與持續學習的能量。他表示，無論是寵物友善活動或社區深耕課程，都是台南打造宜居城市的重要基石。

市府指出，JINS 長期推動動物平權與永續理念，今年5月在安平寵物運動公園舉辦首場寵物音樂市集即吸引上千人次，這次移師水交社後規模更大、內容更多元，持續深化台南的人寵友善生活文化。市府也呼籲民眾持續關注動物權益並參與社區活動，共同讓台南成為「最溫暖、最友善、最適合人與毛孩一起生活」的城市。

今日活動包括立委陳亭妃、市議員李宗霖出席，立委林俊憲辦公室亦派代表到場致意，共同為活動增添熱力。

11/13 全台詐欺最新數據

關鍵字：

黃偉哲探班滾草皮音樂市集萌犬週末

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝
82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

余祥銓拿捏界線「薔薔訊息也沒回」　爆柔柔查手機「群組謎片被看光XD」

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

「豬仔煉獄」KK園區主謀正面曝光　佘智江押返中國！從從容容變腿軟

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

李光洙玩「比手畫腳」演技被羅PD大讚！　見「麻辣龍蝦」突開跳TWICE〈CHEER UP〉

