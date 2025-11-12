六塊寮排水防汛再升級　黃偉哲實勘抽水機組籲防颱勿鬆懈

▲黃偉哲今日前往安南區六塊寮排水區視察抽水機組運作情形。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市長黃偉哲12日中午冒著風雨前往安南區六塊寮排水區，實地視察怡安路與安豐六街口災修工程及抽水機組運作情形，要求相關單位全力確保排水系統完善運作，讓市民能平安度過鳳凰颱風。

黃偉哲市長表示，鳳凰颱風雖然風雨不如丹娜絲強烈，但仍不可掉以輕心，務必防範未然。他指出，六塊寮排水區在今年7月丹娜絲颱風期間，因工程保留車輛進出缺口僅以太空包防護，導致部分區域滲水淹水，如今缺口工程已於10月全數完成，相信在完善設施下，可有效防止再度積淹水。不過他強調，面對鳳凰颱風仍要保持警覺，確保排水順暢，降低風災損害。

水利局說明，六塊寮排水為安南區重要排水系統，屬鹽水溪排水右岸支流，沿岸聚落密集。市府在黃偉哲上任後積極爭取中央補助，總經費達15.7億元，採逐年分段推動整治工程，持續改善區域排水效能。

此外，為因應極端氣候，水利局規劃在六塊寮排水與鹽水溪匯流處增設抽水站，並於新順橋旁公園用地打造滯洪空間，暴雨時可暫時蓄水，降低水位上升風險。工程完工後，預期將提升安慶、安順、新順及安東等里防洪能力，守護約2萬3千名居民安全。