地方 地方焦點

日本山形市訪問團拜會黃偉哲　長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

▲日本山形市長佐藤孝弘率團拜會台南市長黃偉哲，雙方重申深化兩市情誼的共識。（記者林東良翻攝，下同）

▲日本山形市長佐藤孝弘率團拜會台南市長黃偉哲，雙方重申深化兩市情誼的共識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

日本山形市長佐藤孝弘12日下午與議長丸子善弘率領訪問團36人蒞府拜會台南市長黃偉哲，自2017年締結友誼市以來，台南與山形往來密切，雙方首長多次互訪，建立深厚情誼。

▲日本山形市長佐藤孝弘率團拜會台南市長黃偉哲，雙方重申深化兩市情誼的共識。（記者林東良翻攝，下同）

此次訪團成員包括山形市政府、議會、商工會議所及日華親善協會等單位代表，再度展現對台南的誠摯關懷。黃偉哲市長也特別頒發「台南市榮譽市民證書」予長谷川幸司前議長，感謝他長年推動兩市交流的傑出貢獻。

▲日本山形市長佐藤孝弘率團拜會台南市長黃偉哲，雙方重申深化兩市情誼的共識。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲表示，非常歡迎佐藤市長與丸子議長率團來訪，感謝山形市多年來積極促進交流。他回憶今年9月赴山形參加「芋煮節」時，不僅受到熱情款待，還收到山形市捐助台南風災重建的善款，充分展現兩市間真摯情誼。黃偉哲並宣布，為紀念台南與山形的長久友誼，特將新市區一條新設道路命名為「山形路」，象徵兩市情誼長存、友好永續，並將命名公文影本致贈佐藤市長。

佐藤孝弘市長致詞時表示，感謝黃偉哲市長長期推動台南與山形的深度合作，並為長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民證書深感榮耀。他強調，山形市將繼續努力促進兩市在文化、觀光、教育及產業等面向的交流，期盼雙方關係更加緊密。

▲日本山形市長佐藤孝弘率團拜會台南市長黃偉哲，雙方重申深化兩市情誼的共識。（記者林東良翻攝，下同）

此外，黃偉哲12日中午也前往台南大遠百成功店弘前蘋果展售攤位，向弘前市長櫻田宏致意，祝福弘前蘋果在台銷售長紅，也期許兩地如蘋果寓意般平安興盛。

▲日本山形市長佐藤孝弘率團拜會台南市長黃偉哲，雙方重申深化兩市情誼的共識。（記者林東良翻攝，下同）

山形市為山形縣廳所在地，擁有藏王溫泉及日本東北四大祭典之一「花笠祭」等知名景點。此次獲頒榮譽市民的長谷川幸司前議長，不僅促成2017年台南與山形締盟，更多年來積極推動青少年棒球交流、物展活動與燈籠展互展，為兩市友誼寫下長久篇章。

▲日本山形市長佐藤孝弘率團拜會台南市長黃偉哲，雙方重申深化兩市情誼的共識。（記者林東良翻攝，下同）

日本山形市訪問團拜會黃偉哲　長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

日本山形市訪問團拜會黃偉哲　長谷川幸司前議長獲頒榮譽市民

