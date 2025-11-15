舞者「碗公」搭男友新車！遭身障機車逆向擊落　PO網嘆：閃不掉

▲舞者碗公搭男友車返家時，遭騎身障機車呂男逆向撞上。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區重新堤外道路，日前發生一起身障機車逆向與汽車發生碰撞事故。當時駕駛汽車的男子，沿著堤外道路往三重方向行駛，騎身障機車的騎士突然逆向切入，導致雙方發生碰撞，造成騎士全身多處擦、挫傷，送醫後並無大礙。當時坐在車上的知名舞者「碗公」，將事故影片貼上網，直呼「傻眼，閃都閃不掉。」

據了解， Twerk知名舞者「碗公」本名林宛君，除了在YouTube有多部教學影片有18.5萬訂閱外，其中一支影片觀看數超過1831萬次，另在Instagram擁有10.2萬粉絲。

▲騎身障機車呂男逆向挨撞後，全身擦挫傷送醫治療。（圖／記者陸運陞翻攝）

據「碗公」貼文表示，上週六（8日）傍晚4時許，搭乘男友35歲高姓男子剛買的新車，行駛在新莊堤外道路，往三重方向準備返家途中，自己則看著手機備課；騎乘身障機車的58歲呂男，突然從車陣竄出，跨越雙黃線逆向超車，直接與男友的車輛發生碰撞，事後觀看行車紀錄器，才發現如此誇張。

當時警方趕抵時，發現逆向超車的呂男，全身多處擦、挫傷，經消毒包紮後，由救護車送往亞東醫院治療，並無生命危險，而高男則並未受傷。警方對雙方進行酒測，並未發現酒駕情況。初步研判為逆向導致事故，已對呂男製單告發，但確切肇事原因，仍待後續進一步釐清。

▲騎身障機車的呂男疑似要超車，與對向汽車發生擦撞。（圖／記者陸運陞翻攝）