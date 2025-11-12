同婚夫妻KTV起爭執　他遭另一半持傘暴打！貼文籲：慎選老公

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一對同性夫妻27歲林姓男子與20歲鄧姓男子，昨（11）日清晨因酒後發生嚴重糾紛。林男情緒失控，竟持自動伸縮傘攻擊另一半鄧男，造成鄧男臉部、手部多處紅腫瘀青。鄧男事後向警方報案求助，並聲請保護令。警方訊後將林男依傷害及違反家庭暴力防治法移送新北地檢署偵辦。鄧男事後在Threads貼文「不管妳是男生女生，老公要慎選」。

▼鄧男收拾行李要離開（紅箭頭），李男（紅圈）跑步追上持雨傘對鄧男暴打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據鄧男在社群平台Threads上貼文，他原本還在KTV開心跳舞，沒想到下一秒就被丈夫拿傘暴打，連雨傘都被打斷，直言若無路人阻止，恐有生命危險，「各位姐妹，不管你是男生女生，老公要慎選。」

據了解，2人當日凌晨在台北市某KTV飲酒唱歌，期間林男酒後情緒失控，對店員大聲咆哮。鄧男見狀上前攙扶，並陪同離開。沒想到2人在店外等候計程車時再度發生爭執，隨後各自返家。

▼林男（左一）警方到場時已經沒有衝突 。（圖／記者陳以昇翻攝）

但衝突並未平息，鄧男先行返回新莊住處整理衣物，準備回桃園。不料在一樓遇見搭乘計程車返家的林男。情緒激動的林男竟持雨傘攻擊鄧男，並出言辱罵，鄧男立即報警。警方到場時，現場已沒有衝突。員警考量雙方為同性伴侶關係，為避免情緒過度激動，先將鄧男帶返派出所安置安撫。

在警方協助釐清案情後，鄧姓被害人已正式對林男提出傷害告訴，警方完成婦幼安全系統及家庭暴力通報程序，同時協助向新北地方法院聲請通常保護令，全案將林男依傷害罪及家庭暴力防治法移請新北地檢署偵辦。