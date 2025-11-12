　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

同婚夫妻KTV起爭執　他遭另一半持傘暴打！貼文籲：慎選老公

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區一對同性夫妻27歲林姓男子與20歲鄧姓男子，昨（11）日清晨因酒後發生嚴重糾紛。林男情緒失控，竟持自動伸縮傘攻擊另一半鄧男，造成鄧男臉部、手部多處紅腫瘀青。鄧男事後向警方報案求助，並聲請保護令。警方訊後將林男依傷害及違反家庭暴力防治法移送新北地檢署偵辦。鄧男事後在Threads貼文「不管妳是男生女生，老公要慎選」。

▼鄧男收拾行李要離開（紅箭頭），李男（紅圈）跑步追上持雨傘對鄧男暴打 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄧男收拾行李要離開（紅箭頭），李男（紅圈）下計程車後跑步追上持雨傘對鄧男暴打，林男（左一）警方到場時已經沒有衝突 。（圖／記者陳以昇翻攝）

根據鄧男在社群平台Threads上貼文，他原本還在KTV開心跳舞，沒想到下一秒就被丈夫拿傘暴打，連雨傘都被打斷，直言若無路人阻止，恐有生命危險，「各位姐妹，不管你是男生女生，老公要慎選。」

據了解，2人當日凌晨在台北市某KTV飲酒唱歌，期間林男酒後情緒失控，對店員大聲咆哮。鄧男見狀上前攙扶，並陪同離開。沒想到2人在店外等候計程車時再度發生爭執，隨後各自返家。

▼林男（左一）警方到場時已經沒有衝突 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼鄧男收拾行李要離開（紅箭頭），李男（紅圈）下計程車後跑步追上持雨傘對鄧男暴打，林男（左一）警方到場時已經沒有衝突 。（圖／記者陳以昇翻攝）

但衝突並未平息，鄧男先行返回新莊住處整理衣物，準備回桃園。不料在一樓遇見搭乘計程車返家的林男。情緒激動的林男竟持雨傘攻擊鄧男，並出言辱罵，鄧男立即報警。警方到場時，現場已沒有衝突。員警考量雙方為同性伴侶關係，為避免情緒過度激動，先將鄧男帶返派出所安置安撫。

在警方協助釐清案情後，鄧姓被害人已正式對林男提出傷害告訴，警方完成婦幼安全系統及家庭暴力通報程序，同時協助向新北地方法院聲請通常保護令，全案將林男依傷害罪及家庭暴力防治法移請新北地檢署偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
471 1 6834 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
知名麻辣鍋闆娘被逮捕！　32路大搜索
又是普發1萬詐騙！　他慘失106萬：無奈又憤怒
點名9縣市放颱風假！店家賭錯「請吃200隻烤雞」　在2縣市發
分手費44億通過議會備查！　北市付9.85億給新壽「輝達概括
獨／變態書記官哭求法官給機會！狼狽上銬畫面曝
棕熊闖日本動物園！被捕獸籠抓住　當場射殺
快訊／台中43歲女失聯　猝死家中

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

知名麻辣鍋餐飲兼差洗錢數千萬！闆娘等20人涉詐欺遭拘提

基隆釣魚突昏倒！男躺消波塊旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

獨／士檢淪偷拍片廠！變態書記官哭求法官給機會...狼狽上銬畫面曝

彰化市東區突跳電！長輩險斷氧嚇壞家屬　台電備妥365名搶修人力

快訊／台中43歲女未看診母急報案　警消破門發現已死亡

同婚夫妻KTV起爭執　他遭另一半持傘暴打！貼文籲：慎選老公

快訊／高雄荖濃溪驚見男子漂浮！打撈上岸已死亡身份待查

虎豹潭溪水暴漲6人被沖走溺斃　改路線沒通知...領隊要賠208萬

傳妻露胸照給她閨蜜揪3P！金融業老公判刑8月入監...再賠15萬

快訊／台東70年老屋突倒塌！疑豪雨+施工釀禍　現場慘況曝

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

李光洙.金宇彬墨西哥變「殺價Boy」　賣慘喊窮...被拒絕：我也是！XD

女騎士被菸蒂彈到出言指責　遭惡男打到臉部流血！正義哥相救

知名麻辣鍋餐飲兼差洗錢數千萬！闆娘等20人涉詐欺遭拘提

基隆釣魚突昏倒！男躺消波塊旁無呼吸心跳　緊急送醫搶救

獨／士檢淪偷拍片廠！變態書記官哭求法官給機會...狼狽上銬畫面曝

彰化市東區突跳電！長輩險斷氧嚇壞家屬　台電備妥365名搶修人力

快訊／台中43歲女未看診母急報案　警消破門發現已死亡

同婚夫妻KTV起爭執　他遭另一半持傘暴打！貼文籲：慎選老公

快訊／高雄荖濃溪驚見男子漂浮！打撈上岸已死亡身份待查

虎豹潭溪水暴漲6人被沖走溺斃　改路線沒通知...領隊要賠208萬

傳妻露胸照給她閨蜜揪3P！金融業老公判刑8月入監...再賠15萬

快訊／台東70年老屋突倒塌！疑豪雨+施工釀禍　現場慘況曝

中華隊來電了！陳傑憲證實接獲WBC徵詢：有機會一定想去打

漠河現「寒夜光柱」奇景　疊加地磁活動還有極光可看

創高族群新力量　季報＆十月營收傑出股擔綱主流

泰12歲少女生母嫌「新加坡賣淫不好賺」轉戰台灣！　日警下逮捕令

橘貓天天往外跑　女項圈紙條發現「被劈腿真相」：外面有別的家庭

宜蘭住民宿！熱血男團救援友人「順路救阿嬤」　家屬跪謝暖爆

「陶朱隱園」首戶開國際盤？　豪宅專家3主因指「不可能」

亞亞懷孕「被醫警告不要走路」　無奈嘆：我是什麼脆弱體質

知名麻辣鍋餐飲兼差洗錢數千萬！闆娘等20人涉詐欺遭拘提

普發1萬入帳　民進黨粉專秀圖卡喊：「行政院發的」不是立法院

【考試沒讀都是騙】室友考前不唸書...一關燈竟抓包全在偷讀

社會熱門新聞

台中颱風假現況曝　百貨「分流三角錐」擺回來

宜蘭暴雨2車輛拋錨　疑遭國軍突擊車輾過慘變廢鐵

即／10多年前殺人妻假釋！桃園惡男又勒斃前女友

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

輔大醫院內揮刀砍名醫！30歲男喊「不是來看診」：來殺你的

即／預謀藏匿傅崐萁管家　名律師幫租套房遭起訴

即／台11豐濱段3車相撞！貨車駕駛當場死亡

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水到院救傷患

2013年豐田86喊價52次12.2萬成交

即／台中女未看診　警消破門發現已死

泥流夾帶大量土石吞沒明利村　空拍慘況畫面曝

240萬買一架飛機！遠航MD-82終拍賣出

桃園男17年前勒斃人妻喊太愛她　出獄又前任

宜蘭宣布停班課前「假圖卡漫天飛」！警方要查了

更多熱門

相關新聞

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

綽號「陽明」的李姓男子不滿張男想邀約女友外出，竟找友人設局囚禁張男，張男飽受毆打、電擊、刀刺、燒下體、還被剪斷牙齒、逼穿內褲跳舞，過程中還不時有人開視訊直播殘忍暴行，張活活受虐51小時後被警方發現時，已成死屍。台北地檢署10日依凌虐致死等罪起訴李男等3對情侶共6名成人，7未成年送少年法庭。

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者

通勤台北市「買房選林口or新莊」　一票秒選後者

快訊／新莊自小客失控！連撞3車側翻

快訊／新莊自小客失控！連撞3車側翻

超狂素人與保全互毆遭判45天　法官駁回上訴

超狂素人與保全互毆遭判45天　法官駁回上訴

關鍵字：

新莊同性婚姻傷害

讀者迴響

熱門新聞

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

簡廷芮不認出軌「范姜彥豐突火大開嗆」！

粿粿「想幫王子出800萬賠償金」

粿粿親回應近況！

蔣萬安「霸氣露臉」宣布上班課！　酸民今早全翻車

快訊／10縣市今停班課達標　鳳凰最新風力預測

LIVE／鳳凰轉彎了陸警擴大9縣市入列

30多台車泡水　煙波飯店：房費全免、配合理賠補償

為什麼還沒收到普發1萬？財政部解答

「True飯11月底歇業！」館長氣轟原因：被民進黨害死

即／野熊闖入日本花卷機場！跑道緊急封閉

王子5副業營業額破億卻哭窮？

更／鳳凰今晨陸警！全台停班課一覽

知名YTR頻道遭「永遠關停」！網轟：早該下架

大氣系學生「預言颱風假」翻車　宣布雞排珍奶發送時間

更多

最夯影音

更多
阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多

阿Ken和安心亞沒戲原因「太愛工作」　欣賞她的幽默：這樣的女生不多
大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

大聲說日語被小櫻花讚「像日本人」　「玩心臟病狂輸」：眼睛太小了XD

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

簡廷芮、王品澔爆私情！　老公護妻「彼此間從沒有任何介入」

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

鳳凰減弱為輕度颱風　陸上警戒範圍擴大至4縣市

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面