桃園「ON AIR跨年晚會」最高層級安全維護　交管制措公布

▲桃園市警局針對桃市跨年晚會將實施最高層級安全維護，圖為昨天在桃園樂天棒球場周遭實施實兵操演。（圖／桃園市警局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

為迎接2026新年將屆，桃園市府將於明（31）日晚間在桃園樂天棒球場舉辦「ON AIR跨年晚會」，包括有韓國人氣女團Apink（初瓏、普美、南珠、夏榮）在晚會倒數前壓軸演出。為確保活動活動安全維護及市民出行便利、交通安全，桃園市政警局昨天會同消防局、觀旅局等單位實施高強度維安實兵演練，透過高規格、全方位實戰檢測，確保跨年晚會安全維護最高層級。

市警局表示，安全維護方面，警方已全面性檢視桃園樂天棒球場、IOT戶外廣場、機捷A19站等周邊天羅地網監視錄影器（含場所監視器）涵蓋所有晚會活動及市民行進動線，攝影死角部分亦加裝臨時移動式監錄系統或以M-Police補強因應。另外，實施高強度維安實兵演練，透過高規格、全方位實戰檢測，確保跨年晚會安全維護最高層級。

▲桃園市警局針對桃市跨年晚會將實施最高層級安全維護，昨天在樂天棒球場旁實施實兵演練。（圖／桃園市警局提供）

市警局指出，明天上午將實施會場全面安全、防爆偵檢工作，晚會會場設有安檢組、步巡組、肅竊組並輔以警犬隊，將投入充足警力執行維安工作。民眾參與應配合現場安檢規定，切勿攜帶危險或違禁物品，並遵從工作人員引導，共同維護安全環境。

此外，交通管制方面，將實施一系列交通疏導管制措施如下：

1，紅線：文康二路（領航北路－永園路區間）、高鐵南路3段180巷（文康二路－高鐵南路區間）全時段道路雙向封閉。管制時間為12月31日上午8時至隔日凌晨2時。

2，黃線：文德路（高鐵南路－文安街區間）：雙向路邊禁停。文康路（領航南路－永園路區間）：單向路邊禁停。停車管制時段為12月31日12時至隔日凌晨2時。

3，第一階段交通管制（淺藍線）：民權路四段（洽溪路－文康路區間）、文平路（民權路四段－文德路區間）：雙向封閉。高鐵南路二段（領航北路－民權路四段之區間）：慢車道往棒球場方向封閉。管制時段為12月31日23時至隔日凌晨2時。

4，第二階段交通管制（紫虛線）：領航北路一段（洽溪路－文康路之區間）：往洽溪路方向外側1線道封閉。管制時段為12月31日23時30分至隔日凌晨2時。

5，第三階段交通管制（黑虛線）：文康二路（領航南路－永園路區間）、永園路（文康二路－文康路區間）：雙向封閉。煙火時段淨空管制時間為12月31日23時50分至隔日凌晨0時15分，管制區淨空，行人及車輛皆禁止通行與逗留。

6，第四階段散場管制（淺紫線）：文康路（領航北路－民權路四段之區間）往棒球場方向單線道封閉。文智路（高鐵南路－民權路四段之區間）：雙向封閉。作為行人徒步區管制時段為12月31日23時30分至隔日凌晨2時。(綠線)永園路（文康二路－文康路之區間與文康路－環溪三街之區間）、環溪一街（永園路－領航北路之區間）：單向行駛以便車輛儘速離場。

▲桃園市警局針對桃市跨年晚會將實施最高層級安全維護，民眾進出會場將有警犬隊與安全組警力偵測。（圖／桃園市警局提供）

市警局呼籲，民眾盡量利用大眾交通工具參加跨年晚會，特別是跨年那天機場捷運41小時不打烊，可於A19站下車，步行即可抵達會場，便利又迅速；此外，也請用路人配合交通管制措施，現場遵循警方疏導、管制作業，並注意收聽警察廣播電台資訊。

民眾如自行開車或騎車前往跨年晚會會場，提醒您提前做好交通及停車規劃，當日除了早點出發避開交通尖峰時間外，亦可利用替代道路前往避免壅塞，活動資訊可至https://www.2026taoyuannewyear.com.tw/查詢。