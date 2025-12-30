金正恩親自督導600㎜超大型放射砲生產　可搭載戰術核彈頭

▲北韓最高領導人金正恩28日前往軍需工廠視察指導超大型放射砲生產。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

北韓（朝鮮）最高領導人金正恩最近前往重要軍需生產工廠，親自視察600㎜超大型放射砲（KN-25，多管火箭系統）產線，強調追求現代化與擴張生產能力，並指出此砲為北韓軍隊主要打擊手段，可用作戰術核武的「策略性攻擊工具」，展現對集中火力與大規模生產的高度重視。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩28日實地指導該工廠生產情況，強調「此砲兵武器體系將徹底更新我軍炮兵力量配置」，並將工廠定位為貫徹長距離炮兵現代化與增強戰略方針的重要角色。他指出，KN-25具備高精度及強大破壞力，能以集中打擊迅速癱瘓敵軍，是具「世界唯一軍事效果」的超強武器體系，並表達對自力生產能力的滿意。

KN-25為射程約400公里的短程彈道飛彈（SRBM），長期被認為主要針對南韓，金正恩表示「將在軍事行動中大量集中使用」，顯示北韓意圖在戰爭初期以數量優勢壓制敵方。同時，策略性攻擊手段的表述亦被解讀為可搭載北韓自行研發的戰術核彈頭「火山-31」。

金正恩在視察中提出工廠現代化計畫，要求建立穩固生產能力，確保未來朝鮮勞動黨第9次代表大會提出的軍需生產目標得以成功完成。他指示軍需工業部門應持續推動先進工業結構建立、生產能力擴張及技術更新，確保武器裝備可符合軍隊現代化與實際需求。

此次陪同視察的黨政官員有黨書記趙春龍、國防相努光鐵、軍需工業部第一副部長金正植、導彈總局長張昌河及其他高層幹部。

南韓《韓聯社》分析，KN-25曾在烏克蘭戰場上出現，金正恩強調擴張生產能力，可能也意圖向俄羅斯出口該砲彈。韓國統一研究院高級研究員洪敏表示，北韓透過實戰經驗與信心，推動大規模生產，並與明年勞動黨第9次代表大會提出的核—常規武力整合（CNI）戰略及軍力現代化計畫相關。

據悉，金正恩近期軍事行動頻繁，包括視察核動力潛艇建造、觀摩新型高空長程防空飛彈試射、導彈及砲彈生產工廠巡視，以及指導長程戰略巡航飛彈發射演練等，凸顯其對國防力量發展的高度重視。

另外，此次軍需工廠視察亦恰逢金正恩被推舉為北韓軍最高司令官滿14週年，黨機關報《勞動新聞》讚揚北韓成為「任何強敵都無法挑戰的堡壘」，彰顯國家軍事威嚴與自信。