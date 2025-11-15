黑熊中彈後「假死」！日60歲獵人上前查看　遭爆頭反咬命危

▲日本熊隻中彈後攻擊獵人。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

日本群馬縣一名60歲男子15日上午跟獵友一同在藤岡市三波川山區狩獵時，意外遭一頭約100公斤重的成年黑熊突襲，造成頭部、臉部及手臂多處撕咬傷，送醫急救時已失去意識。事發當時，一行人已經對黑熊開槍，怎知黑熊中彈倒地後，又突然發動攻擊，導致意外發生。

根據《日本放送協會》報導，群馬縣警方調查，15日正值群馬縣山區狩獵季開放首日，60歲男子岸光昭與5名同伴於清晨進入山區進行合法狩獵活動，打算除熊患。同日上午9時30分他們在山中發現一頭黑熊並成功射擊，見熊隻倒地不動後，岸光昭便獨自上前查看。

誰也沒想到，這頭看似已死的黑熊卻「突然復甦」，瞬間撲向毫無防備的岸光昭。同行的狩獵夥伴目睹這驚險一幕後，立即撥打119求救。岸光昭被緊急送往醫院治療，但據警方透露，傷者送院時已失去意識，傷勢相當嚴重。

襲人後的黑熊隨即逃入深山，至今仍未被捕獲，而同行的另外5名獵人則沒有受傷。警方研判這頭熊隻體重約100公斤，屬於成年個體，攻擊性極強。由於熊隻仍在逃，當地警方已對周邊社區發布警戒通告，呼籲民眾避免進入事發山區。

另一方面，仙台市知名觀光景點瑞鳳殿也因黑熊現蹤而被迫封閉部分區域。13日晚間10時40分，警衛發現一頭體長約1公尺的黑熊試圖爬樹，管理單位隨即啟動應急措施。

瑞鳳殿是供奉仙台藩初代藩主伊達政宗的重要歷史建築，每年吸引大量遊客造訪。面對即將於15日開幕的楓葉燈光活動，工作人員不敢掉以輕心，除了配置攜帶防熊噴霧的巡邏人員外，還定時施放爆竹驅趕野生動物。