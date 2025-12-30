彰化10天連3場「送肉粽」！福興鄉1/2送煞走台76　路線曝光

▲彰化福興鄉將於元月2日送肉粽。（圖／翻攝自我愛鹿港小鎮～2）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化沿海地區近日罕見連續舉辦「送肉粽」儀式，引發地方關注。繼伸港鄉、福興鄉麥厝村接連舉行送煞科儀後，相隔僅約一週，福興鄉萬豐村也將於明年1月2日晚間舉辦另一場「送肉粽」。當地村長緊急呼籲居民，當晚請避免在送煞路線附近逗留，以防沖犯。

伸港鄉12月24日平安夜舉辦送肉粽後，緊接著27日深夜福興鄉麥厝村也舉行送煞科儀，今日在《我愛鹿港小鎮》群組有民眾po文，福興鄉萬豐村將於元月2日晚上舉行送肉粽，適逢周五深夜，引發地方不小議論。

萬豐村村長王美齡表示，此次儀式源於村里一名長期受到縣府及社區關懷的長輩不幸離世，家屬決定依照傳統習俗舉辦「送肉粽」科儀，送走煞氣以安撫亡靈。儀式預計於1月2日晚間9時開始，由喪宅出發，行經萬豐巷，至土地公廟後轉向台76東西向道路，最終前往鹿港出海口，將煞氣送離村落。

為避免沿途居民受到沖犯，村辦公處已事先發放符令給路線沿線的住戶，並再三提醒大家當晚盡量不要外出。王美齡村長強調，儀式預計在晚間11點前結束，呼籲鄉親在這段關鍵時間「非必要勿在外逗留」，務必迴避送煞隊伍經過的路徑。

消息傳出後，在地方上引起熱烈討論。不少民眾疑惑為何儀式多選在晚間9點後舉行，也有人注意到這是福興鄉短期內的第二場「送肉粽」，直呼「真的太密集了」，並表示當晚將早早回家、緊閉門窗，不會外出。

這種傳統送煞儀式在彰化沿海一帶流傳已久，目的在安定人心與社區。地方同時也加強宣導，請民眾配合迴避，以確保儀式順利、社區安寧。

