藍白持續拒審國防特別預算　綠曝程序：完全沒有道理

記者杜冠霖／台北報導

共軍東部戰區昨宣布舉行「正義使命-2025」圍台軍演，5個演習範圍中有4處涵蓋我領海，也讓屢次在立院程序委員會就遭封殺、未實質審查的對美「八年1.25兆國防特別軍購案」，今（30日）程序委員會同樣未能列入，引發討論。對此，民進黨表示，解放軍正在演習，藍白竟「拖延」國防特別預算條例，程序委員會只是法案「掛號」、不是法案「審查」，藍白立委連掛號都不願意，完全沒有道理。

民進黨指出，中共發動軍演，國軍與海巡弟兄姊妹嚴陣以待，正全天候密切監控解放軍機、艦動態，全力確保國家的安全。

民進黨表示，但就在這個關鍵時刻，國民黨與民眾黨立委，竟在立法院程序委員會，持續拖延行政院提出的《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》、也就是國防特別預算條例草案。

民進黨說明，立法院的程序委員會，只是法案「掛號」的地方，不是法案「審查」的地方。程序委員會只能做法案形式上的確認，無法做實質的討論、審查。藍白立委連掛號都不願意、審查都不給審查，完全沒有道理。

民進黨指出，當《國防特別預算條例》連審查的機會也沒有，連帶的，8年1.25兆元國防特別預算的編列和提出，也就遙遙無期。這種拖延，對台澎金馬的防衛、對第一線國軍與海巡弟兄姊妹的安危，一點幫助都沒有。如果藍白兩黨支持國防，或者如黃國昌、翁曉玲兩人所說要嚴格把關國防預算，那就應該把法案、把預算案交付審查，理性監督討論。