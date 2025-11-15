川普考慮「攻擊委內瑞拉」　華郵：把毒品問題比做化武

▲外媒揭露，川普正在考慮打擊委內瑞拉。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華盛頓郵報》報導，川普政府正將毒品問題比作化學武器威脅，作為對委內瑞拉動武的理由。總統川普則於14日表示，關於將如何進行對委內瑞拉採取可能的軍事行動，他「基本上已經下定決心」。

報導指出，川普14日晚間搭乘空軍一號前往佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）途中，發表了這番模糊言論，但未透露其他具體行動細節。

多名知情人士透露，美軍部隊已在該地區待命，等待可能的攻擊命令。航空母艦「傑拉德福特號」（Gerald R. Ford）被派往該區域，艦上戰鬥機飛行員正在研究委內瑞拉防空系統，大量參與中東作戰的精銳特種部隊「三角洲部隊」（Delta Force）也可能加入行動。

與此同時，白宮也連續2天舉行高層會議，討論是否及如何打擊委內瑞拉。14日與川普一起討論的官員包括副總統范斯、國防部長赫格塞斯、參謀長聯席會議主席凱恩將軍、國務卿盧比歐等。

▲美軍在委內瑞拉外海國際水域攻擊「販毒船隻」，船上4人全數喪命。（圖／翻攝自X／Pete Hegseth）

另一名政府官員也於14日表示，已把「多種選項」呈交總統參考，他強調川普「非常擅長保持戰略模糊性，不會向敵手洩露自己的下一步行動」。

川普政府發動「南方之矛」（Southern Spear）軍事行動，目標是在西半球徹底剿滅「毒品恐怖分子」。美軍9月初展開反毒行動以來，已在加勒比海及東太平洋地區擊斃至少80人，但其合法性備受質疑。

幾名看過相關文件的知情人士指出，川普政府的法律辯護主張，是將毒品比做「化學武器」，並與哥倫比亞與墨西哥等盟友展開「集體自衛」，共同打擊透過毒品販運擴大實力的販毒集團。

不過，一些議員及許多法律專家認為，這是一種錯誤的比較，因為販毒是由嫌疑犯實施的民間犯罪，而非敵方對美國公民構成立即威脅的武裝攻擊。任教於北俄亥俄大學（Ohio Northern University）的前美國陸軍軍法處長毛瑞爾（Dan Maurer）說，「包庇毒販從不被視為可依據國際法動武或攻擊的理由。」

▲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）。（圖／路透）

此外，如果美國真的打擊委內瑞拉，不僅違背川普避免新衝突的承諾，也與先前向國會保證未積極準備攻擊的說法相互矛盾，將導致美國與其他拉丁美洲國家的關係複雜化，甚至進一步引發他試圖推翻馬杜洛政權的質疑。

馬杜洛是一名社會主義強人領袖，2013年起鐵腕統治該國，被川普指控將毒品和暴力罪犯輸送至美國。今年8月，美國官員將其懸賞金提高至5000萬美元（約台幣15億元），理由是他與販毒集團有所關連。對此，委內瑞拉國防部則宣布動員近20萬陸海空軍人員備戰。