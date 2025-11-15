中國外交部連發6海報　嗆聲高市早苗：日本要重蹈軍國主義？

▲日本首相高市早苗。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

中國駐大阪總領事薛劍嗆斬首日本首相高市早苗，引發中日外交緊張升級。中國外交部14日提醒中國公民近期暫勿前往日本，也兩天在社群媒體X平台連發4張海報，使用日英雙語警告高市早苗。

中國外交部發言人在X上發出日英雙語連發三問：「日本是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵？是否企圖顛覆戰後國際秩序？」隨後強調「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊！」、「日本必須停止在台灣問題上玩火，”最後，外交部正告日方，“玩火者必自取滅亡！」

▲中國外交部連發6海報警告高市早苗。（圖／翻攝自X／中國外交部發言人，下同）

中國外交部發言人林劍表示，中國愛好和平、重信守義，但事關中國國家主權和領土完整核心利益的大是大非問題上，絕不會有任何妥協退讓！任何人都不要幻想讓中國吞下損害自身利益的苦果！

林劍強調，任何人妄想挑戰中國人民的底線，必將遭到中方的迎頭痛擊，必將在14億多中國人民用血肉築成的鋼鐵長城面前碰得頭破血流！任何勢力膽敢阻擋中國統一大業，都是癡心妄想、螳螂擋車，注定失敗！

許多中國網友看到相關報導，也紛紛在微博留言：「現在還敢去日本旅遊的，心真是大」、「建議我方和小本子的外交關係降為代辦級」、「不理解跑去日本消費旅遊的人是什麼心態」、「可不可以禁止日本漫畫、二次元東西流入國內」、「才同意進口他們海鮮，徹底斷交吧！」