大樂透頭獎衝6.7億！「4生肖發大財」　超會中號碼曝光

網搜小組／劉維榛報導

連續16期摃龜的大樂透，今晚（14日）頭獎上看6.7億元！命理師楊登嵙點名「虎、兔、羊、豬」4個生肖財運最旺，並提到彩劵行坐向「向西或西北」容易開出大獎。統計歷年來最夯的數字，大樂透以「08」開過322次最熱門，特別號「24」也開過68次最多。

命理師楊登嵙分享本期最旺的中獎招式，首先生肖為「虎、兔、羊、豬」的朋友有機會發財；第二、該如何挑選彩券行？他建議以家為中心點，「往正西、西北方的彩券行」容易開出大獎。

第三、本期幸運色為「白色、金色、銀色、香檳金色、古銅金色、玫瑰金色、藍色、黑色」，楊登嵙說，民眾穿著這金、水色系服飾去購買彩券或刮刮樂，財運會更旺。

說到大樂透歷年來最夯的中獎號碼，根據台彩統計，「08」累計開過322次稱霸，緊接著是「02」開過318次，就連「11」也開了315次；特別號則以「24」開出68次最多，「41」開過66次、「31」則有63次。

進一步觀察今年大樂透開獎號碼次數，第一名以「25」開出20次最多，接著是「07」、「13」號都開過18次；特別號部分，「08」和「34」各開過5次，「02」有開過4次。