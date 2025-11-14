法務部視導士檢司法保護　強調推動溫暖有感的柔性司法

▲法務部視導士檢司法保護 親走入淡水戒癮之家看見「第二次人生」。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

法務部近年積極推動「溫暖有感」的柔性司法，從更生保護、犯罪被害人保護到觀護制度，形成三大支柱，盡力接住每一位曾跌倒的人，也撫平每一個受傷家庭。今（14）日法務部保護司專門委員張哲銘率隊，到士林地檢署進行114年司法保護業務評鑑，深入觀護、更生保護與被害人保護等面向，並由士檢檢察長張云綺親自接待。

張云綺檢察長、襄閱主任檢察官張志明、書記官長周學君、士檢許瑜庭主任觀護人、更生保護會士林分會主委謝禎煥，以及士林榮觀協進會輔導理事長林徐阿梅等人皆到場，向法務部團隊簡報士檢近年推動的司法保護成果。張檢察長強調，柔性司法的價值不只是制度運作，更是「讓人看見希望、敢走向明天」。

此次視導特別安排實地參訪淡水「趕路的雁全人關懷協會」附設的「弟兄之家」。士林更保會自2003年起已轉介201名更生人至該處接受戒酒、戒毒服務，許多長期沉溺毒品與酒癮的個案，在這裡找到了第二次人生。

參訪過程中，一名社工員「小緒」的自述讓現場所有人沉默了好一會兒。小緒外向健談、笑容燦爛，但他的過去卻滿是傷疤，國中開始吸毒、被指指點點、人生跌到谷底，也讓母親心碎。直到進入「弟兄之家」，靠著專業戒癮治療，他重新看見生命的方向，如今不僅成家，也成為社工，回過頭拉住更多曾像他一樣迷失的人。

張云綺檢察長感慨地說，酒癮與毒癮影響的不只是個人健康，也牽動治安與家庭結構，「光靠意志力不可能戒癮，唯有專業介入才有真正翻轉的可能。」她強調，士檢將持續以實際行動支持司法保護業務，盼透過公私協力，幫助更多更生人重新站起，也讓被害家庭感受到體貼、安心與支持。