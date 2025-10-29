　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

假冒郵局通知「普發現金1萬元」　中華郵政急公布2新詐騙手法

▲▼中華郵政公布2款詐騙新手法。（圖／中華郵政官網）

▲中華郵政公布2款詐騙新手法。（圖／中華郵政官網）

記者李姿慧／台北報導

嘉義警方發現「普發現金1萬元」的新型詐騙手法，詐騙集團冒用中華郵政名義通知「可代領普發現金」，隨後又有假員警恐嚇被害人涉及洗錢，騙取帳戶資料，有民眾損失超過51萬元；另也有詐騙集團發送「普發現金」釣魚簡訊。中華郵政緊急宣布，中華郵政不會主動通知「親友代領普發現金」，呼籲別上當。

中華郵政公司表示，近期有詐騙集團假冒「中華郵政」名義，謊稱「有親友代領普發現金1萬元」，並結合「假檢警」話術，恐嚇民眾涉嫌詐欺或洗錢案件，誘騙交付存摺、印鑑或提款卡等帳戶資料。另有詐騙集團冒用「政府單位」名義，發送「普發現金」釣魚簡訊，引導民眾點擊不明連結並輸入個資、信用卡號及OTP簡訊認證碼，進而盜刷多筆款項。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華郵政強調，中華郵政不會主動通知民眾有「親友代領普發現金」事宜，政府單位亦不會以簡訊或電子郵件等方式要求登錄個資。若接獲可疑通知，請立即撥打郵政客服專線0800-700-365，手機可撥付費電話04-2354-2030，以及刑事警察局「165 反詐騙諮詢專線」。

此外，郵政公司也提醒，檢警單位不會要求民眾交付存摺、印鑑或提款卡，切勿提供或寄送個人帳戶、身分資料予他人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 8243 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記
粿粿談離婚過程疑曝光！　徵信社痛斥：女方對老公沒尊重
政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人
9億CEO豪宅驚見G水先驅物　警揭猝死風險：千萬別碰
新東北季風報到！　一圖看未來降雨趨勢
王子認了跟粿粿超過朋友界線　粉絲湧入臉書狂批

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

1800吃得到日本和牛+龍蝦活鮑　法式鐵板燒11／1插旗高雄

明天白天短暫回溫　晚間變天2地降雨增加

台中掩埋廚餘恐害野豬染疫　環境部要求每層覆土至少30公分

羽球價格飆漲！南屯國小獲贈5400顆解圍　家長會長竟是國民女友

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」　PTT狂猜內幕：被放生了

假冒郵局通知「普發現金1萬元」　中華郵政急公布2新詐騙手法

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

慶祝樂天桃猿奪冠　張善政宣布桃園11/2舉辦封王遊行

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

大谷翔平9度上壘「筋疲力盡」卻亢奮　羅伯斯：明天登板先發

5566都有當兵..王仁甫正面回：是義務　許孟哲入伍怕被針對「蹲超標準」！XD

豬瘟場仍驗出病毒核酸　農業部：建議做火焰消毒

出庭前嗆柯文哲作證卻改口　張景森自嘲「陰影下做事」

六都近50區房價跌慘！台中北區、高雄鼓山雙位數重摔　現在該進場撿便宜？｜地產詹哥老實說完整版 EP281

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

1800吃得到日本和牛+龍蝦活鮑　法式鐵板燒11／1插旗高雄

明天白天短暫回溫　晚間變天2地降雨增加

台中掩埋廚餘恐害野豬染疫　環境部要求每層覆土至少30公分

羽球價格飆漲！南屯國小獲贈5400顆解圍　家長會長竟是國民女友

粿粿不提出軌關係「王子卻認了越界」　PTT狂猜內幕：被放生了

假冒郵局通知「普發現金1萬元」　中華郵政急公布2新詐騙手法

侯友宜要中央檢驗80公斤豬瘟場肉　陳駿季：應立即銷毀

堰塞湖水位已退　中橫公路17:00時恢復通行

慶祝樂天桃猿奪冠　張善政宣布桃園11/2舉辦封王遊行

台塑三寶擬分別出脫南亞科1.8萬張　套現71億元

從居家醫療到藝術療癒　銀髮創作展映出生命新色

氣溫驟降！美容油熱敷「6步驟」打造透亮光澤

AI詐騙全面進化！1張照片、1句話都可能變陷阱　徵信業曝3大防線

雲林首辦設計週！60萬元獎金徵創意　打造地方美學新能量

粿粿談離婚過程疑曝光！范姜彥豐有望求償千萬　痛斥：女方對老公沒尊重

普發1萬元464萬人直接入帳！　11類人免登記

劉冠廷、余香凝東京影展「追星成功」　吉岡里帆首演台片《雙囍》貼心當翻譯

政院明公布移工政策精進方案　企業替本勞加薪2千元能多聘一人

哈利波特迷快看！搶不到一卡通魔杖還有「3D嘿美」　麻瓜通勤必備

峮峮錄《飢餓》跟啦啦隊練習重疊　王仁甫:可以一起同歡XD

生活熱門新聞

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

被雞追OL辣照曝光　限動直呼很荒謬

懶人包看傻！眾人見「最後一根稻草」也氣炸

LINE「16款免費貼圖」限時下載！胖古人、可愛爛番茄

粿粿限動發聲　全場揪1關鍵：沒否認出軌

「粿粿出軌好友」2個月前就爆出！他轟：虛偽人設

今重陽節「4生肖易沖煞」　 6禁忌一次看

被引導「棄婚後財產分配」　網嘆：范姜彥豐比Andy還慘

即／雨還沒完　4縣市大雨特報再發

快訊／今晨18.5℃　4縣市大雨特報

門票只要30塊！他大推台北「1景點」爆共鳴

3波冷空氣接力　下波變天降溫時間曝

成功高中「學生偷做1事」停電　同學笑翻

普發1萬！一票男子「只能領0元」原因全笑翻

更多熱門

相關新聞

嘉市警銀聯手攔阻風災補助款詐騙

嘉市警銀聯手攔阻風災補助款詐騙

今年7月「丹娜絲風災」造成多地災損，昨日行政院宣布針對屋頂受損每戶加碼補助新臺幣2萬元助民眾修繕家園。然而詐團假借「政府災後修繕補助」、「代辦補助申請」等名義行騙，誘使民眾臨櫃匯款或提領現金。

桃園翁遇詐「清空保險箱財物」面交　警埋伏逮車手

桃園翁遇詐「清空保險箱財物」面交　警埋伏逮車手

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

扮街訪員「搭訕2正妹挑戰18禁」　淫男下場曝

彰化男「上網買黃金」！提100萬現金超緊張　行員秒報警

彰化男「上網買黃金」！提100萬現金超緊張　行員秒報警

寄8張提款卡被控助詐136萬　她獲無罪

寄8張提款卡被控助詐136萬　她獲無罪

關鍵字：

詐騙中華郵政普發現金手法郵局釣魚簡訊假檢警

讀者迴響

熱門新聞

快訊／范姜彥豐怒控「粿粿偷吃王子」！

北教大「型男教授」偷吃12女！　後宮集滿校長、老師、學生

快訊／王子道歉！

快訊／歌手坣娜驚傳病逝！　享年59歲

粿粿3年前答應求婚照被挖！

王子IG問粿粿「對啪啪啪情有獨鐘？」

快訊／范姜彥豐：看到太太與王子明確出軌證據

粿粿偷吃王子「公開嘲笑范姜彥豐」！

粿粿回應婚變　男方要求金額過鉅　與事實不符

獨／贈豪車送出國仍留不住　25歲正妹投向9億CEO卻雙亡

黃宏軒、劉書宏IG挺范姜彥豐！

王子「到范姜彥豐IG」點名粿粿：沒看她那麼開心過！

粿粿、王子美國出遊照曝！丈夫范姜彥豐痛揭出軌

坤達離開《玩很大》暫休　代班人選出爐竟是他

普發現金13歲以上禁代領　數發部說明原因

更多

最夯影音

更多
半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」

半夜取貨取到黃金鼠！　遭棄紙盒「求好心人收養我」
逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

逆向詭停17秒畫面曝！休旅駕駛「割喉撞店慘亡」　車上留20cm刀

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

鍾麗緹曝張倫碩「對繼女超暖照顧」　遭批「老牛吃嫩草」笑：草很好吃XD

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

李多慧「互動湘荷妹妹」被萌爆　收到禮物超感動：我也想生小孩

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

台中休旅車撞進大埔鐵板燒！　駕駛「頸部利刃傷」當場死亡

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面