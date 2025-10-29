假冒郵局通知「普發現金1萬元」　中華郵政急公布2新詐騙手法

▲中華郵政公布2款詐騙新手法。（圖／中華郵政官網）

記者李姿慧／台北報導

嘉義警方發現「普發現金1萬元」的新型詐騙手法，詐騙集團冒用中華郵政名義通知「可代領普發現金」，隨後又有假員警恐嚇被害人涉及洗錢，騙取帳戶資料，有民眾損失超過51萬元；另也有詐騙集團發送「普發現金」釣魚簡訊。中華郵政緊急宣布，中華郵政不會主動通知「親友代領普發現金」，呼籲別上當。

中華郵政公司表示，近期有詐騙集團假冒「中華郵政」名義，謊稱「有親友代領普發現金1萬元」，並結合「假檢警」話術，恐嚇民眾涉嫌詐欺或洗錢案件，誘騙交付存摺、印鑑或提款卡等帳戶資料。另有詐騙集團冒用「政府單位」名義，發送「普發現金」釣魚簡訊，引導民眾點擊不明連結並輸入個資、信用卡號及OTP簡訊認證碼，進而盜刷多筆款項。

中華郵政強調，中華郵政不會主動通知民眾有「親友代領普發現金」事宜，政府單位亦不會以簡訊或電子郵件等方式要求登錄個資。若接獲可疑通知，請立即撥打郵政客服專線0800-700-365，手機可撥付費電話04-2354-2030，以及刑事警察局「165 反詐騙諮詢專線」。

此外，郵政公司也提醒，檢警單位不會要求民眾交付存摺、印鑑或提款卡，切勿提供或寄送個人帳戶、身分資料予他人。