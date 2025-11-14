女童要小心了！韓淫魔趙斗淳「精神病惡化」外出　就連妻子也離家

▲南韓淫魔趙斗淳精神疾病惡化，妻子離家出走。（圖／翻攝自YouTube）

記者羅翊宬／編譯

南韓「戀童淫魔」趙斗淳曾於2008年在京畿道安山市某教會廁所，以極其變態血腥的手法殘忍性侵8歲女童，造成對方肛門與性器官嚴重毀損、須終身掛尿袋。如今，趙斗淳2020年刑滿出獄回家後，多次違反規定強行外出，最近更爆出試圖破壞電子腳鐐，且精神疾病惡化，妻子甚至直接離家出走。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓司法當局昨（13）日透露，現年72歲的變態戀童性侵犯趙斗淳最近再度多次違反外出規定，10月10日上午8時再度離開位於京畿道安山市檀園區瓦洞的聯立式住宅。現場巡邏的法務部專案要員目睹趙斗淳走出住宅1樓大門，緊急將其送回住處。

光是今年3到6月，趙斗淳就有至少4次違反規定外出的紀錄。6月，當保護觀察官巡邏其住宅內部時，發現電子腳鐐等監控裝置已遭趙斗淳破壞。

報導指出，其實趙斗淳從今年初起就出現「譫妄」（急性意識錯亂狀態）症狀，然而最近病況卻繼續惡化，甚至就連同居的妻子也在今年初直接離家出走，目前仍是獨居狀態，保護觀察官早晚共兩次向趙斗淳發放日常用品。

警方關係人士向韓媒《體育朝鮮》透露，最近趙斗淳會在限制外出時間走出玄關大門，並胡言亂語，「是誰在罵我」、「我要向派出所報案」，而在法院第一場開庭時更表示，「遙控器夾在我的屁股，要播放我平常喜歡看的電視劇了」、「腦袋瓜好像夾著南瓜」。

針對趙斗淳的病況，安山保護觀察所曾於6月向法院申請進行精神鑑定。因此，國立法務醫院7月曾針對趙斗淳進行精神鑑定，認為必須進行治療監護。

據悉，趙斗淳2008年12月在安山市的教會性侵年僅8歲的小學女童，被法院判處12年有期徒刑，該起案件更被翻拍成電影《素媛》（希望：為愛重生）。2020年12月12日刑滿出獄後，趙斗淳由妻子接回住處，然而夫妻倆多次爆發爭吵，趙斗淳更因2023年12月4日晚間9時違反夜間外出規定，而入獄服刑3個月。