找代理孕母「生下4孩」挨批！男同志還原過程：不該被任意批判

「壹零出4啦」被炎上。

記者曾筠淇／綜合報導

台灣男同志伴侶「壹零出4啦」在社群平台分享赴墨西哥代孕四胞胎的經歷，引起眾多網友、KOL關注。對於代孕一事，社會上存在不同觀點，「壹零出4啦」對此表示，只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下所誕生的生命，都不該被任意批判。

面對負面聲浪，「壹零出4啦」透過IG、Threads發文表示，他們理解社會對代孕有著不一樣的觀點，也不是所有人都能接受，但他們是深思熟慮過的，也合法、尊重參與者，過程都出於自願與信任。他們認為，只要是在尊重、透明、彼此理解的前提下所誕生的生命，都是可以被尊重的，都不該被任意批判。

▲「壹零出4啦」在IG還原過程。（圖／翻攝自當事人IG）

「壹零出4啦」也指出，他們本來只是想記錄美好的時刻，沒想到有這麼大的迴響，不過這四個孩子並不是四胞胎，受精卵是植入兩位不同的代理孕母。他們曾詢問醫師同時生下雙胞胎的可能性，當時醫師告訴他們機率小到不可能，所以最後擁有四個孩子，讓他們感到意外。

「壹零出4啦」也說，因為兩對雙胞胎的出生日期只隔三天，且有血緣關係，所以才會說「四胞胎」，很抱歉造成誤解。他們也強調，整個過程中，他們和生殖中心都以代理孕母的健康為優先，孕母也有完整的醫療和保險，現在更保持一定的互動。至於選擇墨西哥代孕的原因，則是該生殖中心的代孕流程最正規、合法，符合當地法規。

「壹零出4啦」最後表示，作為新手爸爸還有很地方要學習和努力，感謝大家的關注與提醒。