不支持代理孕母！醫舉1例「睪丸腫得跟皮球一樣大」：你願意嗎

記者曾筠淇／綜合報導

台灣男同志伴侶「壹零出4啦」在社群平台分享赴墨西哥代孕4胞胎的經歷，代理孕母相關話題就在網路上掀起討論。台灣基進祕書長、心臟血管外科醫師吳欣岱便拋問，如果某天男性的睪丸腫得和皮球一樣大，但可以提煉出救命藥物，是否會願意做這件事來幫助別人？若不願意，為什麼要讓女性當代理孕母？

針對代理孕母議題，吳欣岱拍攝短影音表示，「如果有一天呢，科技進步到可以從男人的睪丸裡面提煉出救命藥物，但是呢，這個提煉過程時間高達九個月，而且會上你的睪丸腫得跟皮球一樣大，然後提煉藥物之後，你的睪丸有可能永遠都縮不回去，而且呢，這九個月裡面你有可能會發生中風的機率，你有可能會掉頭髮，你有可能荷爾蒙失調，你有可能情緒失控，那你會願意做這件事情來幫助別人嗎？」

吳欣岱接著又說，「如果你不願意的話，為什麼你又要女性來當代理孕母呢？有人說，呃，女生可能會需要用錢，所以可以用代理孕母作為她們的工作，那請問在這個世界上，讓女性比較容易處在經濟弱勢的又是誰呢？好好想一想這些問題，我不支持代理孕母」。

影片曝光後，不少網友就表示，「我也不支持代理孕母，有錢不是萬能的」、「不孕症如果可以治療那就治療，如果不能治療那你就是過著頂客族也沒什麼不好啊，為什麼一定要別人幫你生小孩呢？代孕覺得很不妥當」。也有網友回應，「我個人覺得只要沒強迫都OK的，包括安樂死開放」、「關鍵應該還是在自願？ 但是就怕開放了，除了利誘以外，會有威逼的情況出現」。