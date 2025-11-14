男同代孕生4寶稱無育兒經驗　她氣炸：憑什麼不為孩子努力

記者黃翊婷／綜合報導

台灣一對男同志伴侶「壹零出4啦」日前在網路上公開表示，前往墨西哥代孕生了4個寶寶，引發外界討論。知名性教育老師、同志媽媽吳少喬認為，這對男同志伴侶自稱無育兒經驗、手忙腳亂空降當爸爸，「無經驗這真的是最可惡的！你明明就知道寶寶們將要來到人間，憑什麼可以不提前為了孩子們做準備！」她希望社會局能夠關切一下這4個寶寶的家。

▲男同志伴侶「壹零出4啦」自稱找代孕生了4個寶寶。（翻攝自Threads/＠2dad.4madness）

男同志伴侶「壹零出4啦」日前在社群平台自曝赴墨西哥代孕4個寶寶的經歷，還有另一名男同志聲稱赴美代孕，並說出「不需要做產檢」等話，甚至上傳孕母生產過程的無碼畫面，引發眾怒。隨後，他們又被爆出，其中一人疑似是慈濟醫院現職骨科醫師。對於外界抨擊，院方僅表示目前仍在了解中。

知名性教育老師、同志媽媽吳少喬13日也在臉書發文談論此事，她認為，這對男同志伴侶在網路上的PO文用詞戲謔，包含「代孕生了4胞胎」、「出事了」等詞語，結果引來網友責罵，他們還聲稱沒有育兒經驗，就手忙腳亂空降當爸爸，「無經驗這真的是最可惡的！你明明就知道寶寶們將要來到人間，憑什麼可以不提前為了孩子們做準備！」她希望社會局能協助關切，假如出現照顧不周全的狀況，請盡速介入保護孩子們平安長大。

吳少喬直言，無論是收養子女，還是她身邊每一個代孕爸爸友人，大家都是一邊辦理相關流程手續，一邊為了迎接寶寶而去上保母或育兒課程，「你們憑什麼不用為了孩子們而努力啊！」而且孕母也很辛勞，整個過程更是危險重重，產後健康也需要關注，但他們在社群的每一篇文章中都沒有提及孕母，很難讓人不直接聯想是否把孕母當成工具，「難道還不能虔誠的感激那2位，願意冒著生命危險生下你孩子的人嗎？」