美關稅開價「佔台灣GDP 46%到73%」　黃國昌：賴政府別在黑箱談判

記者陳家祥／台北報導

台美對等關稅談判持續推進，近期傳出美方要求我投資的金額在韓國的3500億美元到日本的5500億美元之間，且已取得許多進展，今年底前有望達成更多貿易協議。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（14日）說，每個國家經濟規模不同，日本投資5500億佔GDP比例14%、南韓投資3500億佔GDP比例20%，但這數字範圍是佔台灣GDP的46%到73%。且外移到美國的產業，是台灣現在發展最具競爭力的產業，「請賴清德政府要站出來跟台灣人民說清楚講明白」。

黃國昌說，過去這段時間不斷呼籲民進黨不要忘了，過去跟台灣人民說對外經貿談判要公開透明事前與事中可參與、事後可監督，搞到今天，黑箱談判持續進行。

黃國昌指出，今年8月時候，川普政府給台灣的高關稅是「20%+N」，賴政府一直告訴台灣人民這是暫時性關稅，從8月7日到現在已經暫時了超過3個月，還要暫時到什麼時候？2026年？2028年？賴政府會的是不斷在國內做大內宣，每次透過媒體放話稱「談判有實質進展，很快有結果」，相信關心這事情的公民都聽到耳朵要長繭。

「每次對媒體都說有進展、快要有結果，但付出什麼代價、談到什麼結果大家都不知道。」黃國昌指出，身為台灣人，竟然從行政部門得不到任何資訊，要靠美國《Politico》的報導才知道，原來政府打算要到美國再投資3500億到5500億美元，何其悲哀。作為立委，從行政官員口中得不到任何資訊，結果外媒先揭露。

黃國昌直言，台灣到美國投資3500億到5500億美元的消息披露後，行政院長、發言人說這是台灣模式，什麼叫台灣模式？不是政府直接拿錢去，是廠商自主去投資，政府來做後面的金融信用保證。

黃國昌說，一個負責任的政府是想辦法讓台灣高科技命脈留在台灣，不是把我們的高科技產業往外推，但現在的政府在做的事，是把台灣的高科技產業、經濟發展的重中之重、命脈，透過國家的力量往外推，那是在掏空台灣，雙手奉上。

「這到底是怎麼回事？」黃國昌直言，這攸關台灣不僅僅是台灣產業發展的未來，攸關的不僅是台灣企業生存、不僅是台灣勞工權益的保障，甚至已經攸關台灣國家產業跟經濟安全，已經到國安層級。

黃國昌提到，日本對美投資5500億美元，目前關稅15%；南韓對美投資3500億，關稅15%。台灣談到今天還是20%+N，可怕的是，到底是3500億到5500億美元之間的多少？談完可以降到多少？

黃國昌說，對美投資不能只看絕對數字，每個國家、經濟體規模不同，要看的是對美投資花的錢佔GDP比例多少。日本投資5500億，佔GDP比例14%；南韓投資3500億，佔GDP比例20%，「台灣不管是官員不想說清楚的3500億到5500億美元範圍內的多少，這是佔台灣GDP的46%到73%」。

黃國昌說，更重要的是，這些外移到美國的產業，是台灣現在發展最具競爭力的產業，請賴清德政府要站出來跟台灣人民說清楚講明白。

副總召張啟楷說，請賴清德政府不要黑箱作業，趕快先開黑箱，擴大對美投資到底是多少錢、多少金額，到底換到什麼？南韓、日本擴大投資的金額在7月份就談定，所有國家的擴大投資金額都是透過幾個月的談判，有給有拿，南韓、日本都要到自己要的，台灣還在20%+N，請賴總統出來面對。