政治 政治焦點 國會直播 專題報導

李淳解析「台灣模式」　台積電大舉赴美是殺雞取卵不利美國勝出

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陶本和／台北報導

針對台美關稅談判，曾任政院經貿談判辦公室副總談判代表的前駐歐盟大使李淳近日以題為「半導體供應鏈革命性轉變，發揮『台灣模式』最難複製秘方　確保競爭力」撰文投書。李淳認為，美國要求製造業投資回流的長期目的，是為了在美中競爭中獲勝，因此如果要台積電大舉赴美，將是「殺雞取卵」的作法，不利於台積電發展，也影響美國勝出，「這種作法機率不高，比較可能的是主要重心仍在台灣，但局部改變在美國生產的配比」。

外媒Politico報導指出，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，而台灣目標月底前與美敲定協定。對此，行政院發言人李慧芝昨天（13日）在院會後記者會上受訪時，她提及我方所採取的「台灣模式」，並強調「台灣模式」跟美日、美韓之間的投資模式並不相同，無法直接類比。

對於台美關稅議題，曾任政院經貿談判辦公室副總談判代表的前駐歐盟大使李淳近日以題為「半導體供應鏈革命性轉變，發揮『台灣模式』最難複製秘方　確保競爭力」撰文，投書「想想論壇」，分析「台灣模式」。

李淳表示，過去半年來，台灣跟歐洲、日本、韓國等積極跟美方爭取降低關稅的條件之一，就是美國要求高額投資承諾。他說，川普政府對各國的投資期待不同，對於台灣來說，自然是以半導體及電子供應鏈為重心。

至於賴政府所提出的「台灣模式」，李淳表示，反對者會認為是掏空台灣、動搖神山，但回顧過去60年台灣經濟發展歷程，就會知道在全球供應鏈進入巨變的今天，「電子半導體供應鏈向美國移動，不是掏空更不是拔山，而是台灣模式下維繫競爭力、鞏固供應鏈地位的必經之路」。

李淳指出，台灣模式可以分成兩個階段，台灣經濟發展路徑的演進有許多重要轉捩點，其中一個關鍵，就是在60年前搭上全球供應鏈興起的首航，帶領台灣經濟起飛。

李淳表示，當時歐美企業將產品製程分割、分工，並將生產外包給代工夥伴。而台灣不但有高素質低工資的人力，更以加工出口區、科學園區等政策配套吸引投資，掌握了契機，緊緊跟著全球供應鏈而興起，成為全球最重要的專業代工基地。

李淳指出，隨著資本累積、科技進步與研發能力提升，代工的項目從成衣鞋類、運動器材、收音機電視等消費性產品，邁入高階的電腦電子及半導體。代工的含金量不斷提高，但60年來以全球專業代工做為核心的模式並未改變，這可以稱為最廣義的「台灣模式」。

李淳強調，廣義的「台灣模式」其實一直被各國複製，不斷想把台灣模式變成中國模式、大馬模式、泰國模式及越南模式，因為各國人力素質改善，工資及土地成本比台灣低，加工出口區也不難設置，中國更全力要成為世界工廠。但神奇的是，台灣沒有被這些後浪擊敗，反而發展出第二個更特別的「台灣模式」。

至於進階版的「台灣模式」，李淳表示，可用兩個特徵來描述：一是台灣代工生產的科技門檻不斷提高，二是台灣接單、海外生產模式。

李淳說，前者包含紡織業從成衣走向高機能布料，以及半導體從基礎型晶片走向先進製程；至於後者，自從上世紀80年代開始，台灣的代工夥伴沒變，在全球供應鏈的地位沒變，只是生產基地逐漸從台灣先走向中國，再往東南亞遷移。

李淳強調，這個台灣接單、海外生產的「台灣模式」不但反映出台灣超強的彈性及韌性，更是一種供應鏈的吸星大法，在保留自身功夫的同時，將各國優勢吸納成為台灣的內力；然而，若沒有發展出第二種台灣模式，過去20年來台灣的全球供應鏈地位，很可能會大量的被中國、東南亞甚至墨西哥所取代。

不過，李淳表示，無論是哪一種台灣模式，有一個秘密配方最難複製。因為代工等於服務多家彼此競爭的客戶，台灣企業要維持供應鏈地位，除了技術及管理外，還有一個用錢砸不出來的實力，就是客戶的信任。

李淳指出，信任的建立不僅在於性價比或是智財權及營業秘密的保護，更重要的是「配合度」。配合度小至不睡覺趕單，大至調整製程，而近10年來台灣配合整體供應鏈發展，進行供應鏈的跨國搬遷，更是彈性及配合度的最高展現。

總體而言，李淳表示，無論是廣義版還是進階版的「台灣模式」，正是台灣經濟維持成長與競爭力的成功方程式，但並非高枕無憂。他說，要讓這個成功方程式繼續運作，當然要透過科技創新、人力素質，捍衛自身在供應鏈中的地位，但千萬不要忘記台灣模式的秘方，在於維護信任關係。

「這是再一次的供應鏈革命性轉變」。李淳說，從經濟觀點，不是最有效率的安排，但從美中戰略競爭及提高美國經濟安全的角度，已經無法逆轉，「台灣重要的一步，是停止緬懷過去，以彈性及務實面對未來數十年的新局」。

李淳表示，從台灣模式的成功秘方來看，護國神山的庇蔭效果，不僅是因為全球高科技供應鏈重鎮位於新竹、高雄這種地理上的意義，更來自於台灣在全球供應鏈中的關鍵地位。

他認為，發揮台灣模式，維繫信任關係，配合供應鏈的時代轉折赴美投資，才是確保供應鏈地位，以實力繼續墊高神山的方式；同時，更能確保台灣能如同60年前一般，爭取搭上全球人工智慧（AI）的首航機遇。

李淳強調，美國要求製造業投資回流的長期目的，是為了在美中競爭中獲勝，因此若要台積電大舉赴美，將是「殺雞取卵」的作法，不利於台積電發展，也就影響美國勝出。

李淳表示，這種作法機率不高，比較可能的是主要重心仍在台灣，但局部改變在美國生產的配比，對台灣的負面影響程度自然就有限，「當然，台灣內部還一個重要任務，就是在高科技產業以外，如何協助傳統產業維持競爭力」。

李淳解析「台灣模式」　台積電大舉赴美是殺雞取卵不利美國勝出

李淳解析「台灣模式」　台積電大舉赴美是殺雞取卵不利美國勝出

台美對等關稅談判持續推進，近期傳出美方要求我投資的金額在韓國的3500億美元到日本的5500億美元之間，且已取得許多進展，今年底前有望達成更多貿易協議。對此，民眾黨立院黨團總召黃國昌今（14日）說，每個國家經濟規模不同，日本投資5500億佔GDP比例14%、南韓投資3500億佔GDP比例20%，但這數字範圍是佔台灣GDP的46%到73%。且外移到美國的產業，是台灣現在發展最具競爭力的產業，「請賴清德政府要站出來跟台灣人民說清楚講明白」。

