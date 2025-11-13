連嗆數日！　陸外交部：日方膽敢武力介入台海局勢，必將迎頭痛擊

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會的「挺台」說法，引發中日兩國外交風波，大陸官方連續幾日透過各種管道持續放話，要求高市早苗收回其言論，日本政府則態度堅決。大陸外交部發言人林劍強調，「中方對此堅決反對，絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。」

林劍指出，日本首相高市早苗日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回，「上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。」

林劍提到，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，日本軍國主義歷史上曾多次以所謂存亡危機為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由，悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

林劍反問，「今天日本首相高市早苗再提所謂存亡危機事態究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵，是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

林劍重申，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。」

林劍強調，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。我們將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」