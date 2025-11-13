　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

連嗆數日！　陸外交部：日方膽敢武力介入台海局勢，必將迎頭痛擊

▲▼中國大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

▲大陸外交部發言人林劍。（圖／翻攝大陸外交部）

記者魏有德／綜合報導

日本首相高市早苗日前在國會的「挺台」說法，引發中日兩國外交風波，大陸官方連續幾日透過各種管道持續放話，要求高市早苗收回其言論，日本政府則態度堅決。大陸外交部發言人林劍強調，「中方對此堅決反對，絕不容忍，日方必須立即糾正，收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。」

林劍指出，日本首相高市早苗日前在國會公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回，「上述錯誤言行嚴重違背一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，挑戰中方的核心利益，侵犯中國主權。」

林劍提到，日本曾對台灣實行殖民統治，犯下罄竹難書的罪行，日本軍國主義歷史上曾多次以所謂存亡危機為藉口，發動對外侵略，包括以行使自衛權為由，悍然製造九一八事變，挑起侵華戰爭，給包括中國在內的亞洲乃至世界人民帶來深重災難。

林劍反問，「今天日本首相高市早苗再提所謂存亡危機事態究竟是何居心？是否要重蹈軍國主義覆轍？是否要再次同中國人民和亞洲人民為敵，是否企圖顛覆戰後國際秩序？」

林劍重申，「台灣是中國的台灣，以何種方式解決台灣問題、實現國家統一，是中國人自己的事，不容任何外部勢力干涉。日本當政者妄圖介入台海事務，既是對國際正義的粗暴踐踏，對戰後國際秩序的公然挑釁，也是對中日關係的嚴重破壞。」

林劍強調，「如日方膽敢武力介入台海局勢，將構成侵略行為，中方必將迎頭痛擊。我們將堅決行使聯合國憲章和國際法賦予的自衛權，堅定捍衛國家主權和領土完整。我們正告日方，必須深刻反省歷史罪責，立即停止干涉中國內政、挑釁越線的錯誤言行，不要在台灣問題上玩火，玩火者必自焚。」

更多新聞
古林睿煬推定年薪7500萬日圓續留火腿　期許明年變得更強！
快訊／胡釋安認了讓粿粿借住！發聲譴責出軌
下周冷空氣接近冷氣團等級　全台有感降溫「下探12度」
盧秀燕表態：台中擬全面禁止廚餘養豬
科技夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒踱步1小時下

江蘇30歲送貨員因「送錯地址遭殺害」　目擊者：兇手突情緒失控

路透：吳清辭任中國證監會主席

藍委提設「兩岸事務小組」　陸委會：尊重立法院運作

韓國瑜不聲援沈伯洋　陸委會舉英國案例「這才是議長該有的態度」

阿Sa自曝皮膚保養秘訣是「這款」小說　粉絲笑：最好的保養品

連嗆數日！　陸外交部：日方膽敢武力介入台海局勢，必將迎頭痛擊

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子「根本不需要證據」

陸41歲男子脫口秀式「葬禮」告別前半生　11歲女兒親致5分鐘悼詞

陸祕密培訓課如「大型催眠秀」　學員上半天痛哭...下半天轉性唱跳

陸童試戴金手鐲10秒竟被要求「賠4000元」　家長質疑敲詐秒報警

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

宜蘭沉浸式釣蝦

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

八炯團隊3成員遭公開！陸媒：沒懸賞盼改過

全紅嬋將19萬直播打賞全捐給弱勢兒童

北京博物館賣蟑螂粉咖啡　外觀嚇壞一票人

太夯了！陸「奶皮」從7元漲到40元

不怕美國制裁了？華為去年專利數居全球之冠　專利許可收入達195億

颱風「鳳凰」攜大暴雨狂襲浙江

馬雲妻子「斥資近8億」買倫敦豪宅　奢華內裝曝光！

心疼！西安8歲女童喪母靠流浪撿食 聽到可以上學激動蹦跳

三寶女警騎重機衝向圍觀民眾 後排倒一片...第一時間先看車損挨批

陸機器夠扛槍突擊畫面曝 「黑蜂飛蛙飛鯨飛蛛」多款無人機協同作戰

陸公安懸賞八炯、閩南狼罪證　國台辦：正義之舉

奶皮糖葫蘆過時了？「固體楊枝甘露」爆紅

邱毅接受《環球時報》專訪：兩岸統一的腳步越來越近

高市早苗每天只睡2小時　嘆：對皮膚不好

日本首相高市早苗13日在參議院預算委員會上坦承，自己自從上任後，近期睡眠時間極度不足，僅2至4小時。她更無奈表示，連自己都覺得「這樣對肌膚很不好。」

遭大陸懸賞百萬　八炯：原來我也變沈伯洋了

邱毅接受《環球時報》專訪：兩岸統一的腳步越來越近

國共關係如西門慶、潘金蓮桌下勾搭4隻腳　他：台海姦夫毒親夫

中國同意停止出口芬太尼相關化學品

