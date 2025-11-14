台灣社群驚見「斬殺閩南狼」成功獎勵100萬　本人傻眼：這算犯法嗎

▲Threads驚見「斬殺閩南狼」，本人轉貼截圖傻眼「這算犯法嗎」。（圖／翻攝自Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

福建省泉州市公安局13日對網紅「八炯」（溫子渝）及「閩南狼」（陳柏源）發出懸賞通告，徵集2人的犯罪事證。有網友發現，社群平台Threads出現了一個名為「斬殺行動處」的帳號，聲稱在台中組織了一個「斬殺陳柏源行動處」，只要行動成功就獎勵100萬，消息立刻引發網友熱議，閩南狼本人也轉貼該帳號的截圖，直呼「這算犯法嗎？」

閩南狼13日晚間在Threads貼出「斬殺行動處」的帳號及發文截圖，照片可以看見，這個「斬殺行動處」的帳號簡介上寫著「立志斬殺賴清德，活捉蔡英文」，下方的貼文則聲稱在台中市祥和街組織了一個「斬殺陳柏源行動處」，還說「行動成功者直接現金獎勵100萬元」，另外2篇貼文更宣布「團隊組建完畢」，號召願意參加行動的人在天祥街集合，現場會公布行動地點。

閩南狼在貼文中直呼「請問這算犯法嗎」，其他網友也紛紛表示，「台灣是法治國家，馬上報警，保護自己」、「柏源要注意人身安全喔」、「基本上這是恐嚇威脅了，直接報警」，但也有人說，「感覺是境外假帳號」、「一個假帳發文，你也抓不到」、「應該算恐嚇，但感覺是假帳號，很難抓」。