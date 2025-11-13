微波爐虐貓！高雄男變態手法曝光　還PO網炫耀「內臟都熟了」

▲高雄爆微波爐虐貓，動保處查證，領養貓咪全下落不明。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄驚傳「微波爐虐貓」的驚悚事件！疑似虐貓民眾在網路上傳將貓咪放進微波爐裡的畫面，變態行徑引發譁然。對此，高雄市動保處獲報後會同警方前往稽查，但現場只剩空貓籠，該行為人則稱帳號遭盜用，為進一步釐清事實，已將該案移送地檢署偵辦；棄養貓咪部分，則依法加重開罰至少15萬。

高雄市議員白喬茵指出，她接獲民眾陳情，10月底有虐貓人士把貓咪放進微波爐裡虐待情事，根據PO文內容，該人士發文自稱拍攝微波爐虐貓影片，「貓出來後整個濕濕的，像炸毛還冒煙，內臟都熟了」，還說高雄實拍，可以付錢解鎖影片，原片更血腥，變態舉動引發譁然。

▲男子拍片上網炫耀「微波爐虐貓」，變態行徑引發譁然。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

對此，高雄市動保處長葉坤松表示，動保處有派員協同警方到行為人住家去查看，但現場只剩下貓籠，並未發現貓咪及微波爐。行為人自述，他沒有進行虐貓行為，是FB遭盜用，被張貼虐貓訊息上去。但因為動保處是行政機關，無權查證，為了要進一步查證，因此將該案移送至地檢署偵辦。

葉坤松強調，雖然尚未發現虐貓情事，但行為人有承認認養貓咪後，將4隻貓帶去公園放生，另有1隻貓自行跑掉。因有棄養的事實，5隻貓咪將分別分成5案處理，一例一罰，依違反動保法，一案可開罰3萬至15萬。

▲▼高雄爆微波爐虐貓，動保處追查貓咪下落，飼主棄養行為將依法開罰。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

動保處強調，該行為人棄養行為相當惡劣，認養5隻、棄養5隻，針對這5案會累積往上加重裁罰，因此預估至少會開罰至少15萬以上。

白喬茵說，民眾反應不少人送了貓咪給疑似虐貓情侶後，陸續發生貓咪下落不明的狀況。她要求，未來在裁罰上，務必加重罰，否則行為人根本不痛不癢。