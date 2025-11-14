　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15年

▲▼遠航董事長張綱維遭高院拘提。（圖／記者劉昌松攝）

▲遠航董事長張綱維掏空公司，二審改判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元，害公司結束營業。檢方依照《證券交易法》等罪對張綱維提起公訴，一審將他判刑14年，另外也判刑1年、得易科罰金。案件上訴第二審，高等法院14日二審宣判，仍將張綱維判處有期徒刑14年，另判刑1年、得易科罰金。

遠東航空自1957年創立，當時的創辦人胡侗清除了一般的載客運輸工作外，也接受政府委託的修復保養飛機、直升機工作，累積不少經驗，最後於1970年代，成為國內航線的龍頭。公司持續擴張，到了2008年間突然爆發財務危機，當時的董事長崔湧潛逃出境遭到通緝，公司也因為遭高層掏空23億餘元，暫停營運並聲請重整。之後由現年55歲的張綱維擁有的樺福集團入主，遠航於2011年4月間復飛。

不過復飛後的遠航財務狀況仍未改善，再加上張綱維在其間操弄，讓遠航財務雪上加霜。最後遠航於2019年12月12日突然宣布，因為財務問題將於隔日全面停止飛航營運。由於正值交通部啟動春節營運計畫，遠航的問題爆發後，引起全國矚目，檢調單位介入偵辦。

檢方聲押張綱維獲准，經過清查後，認為張綱維涉嫌掏空遠東航空35億元，因此依照違反《證券交易法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多項罪名提起公訴，一審台北地方法院於去年9月底將他重判有期徒刑14年，另外得易科罰金部分也判刑1年。案件上訴第二審。

案件上訴高等法院後，合議庭裁定對張綱維實施科技監控。但合議庭今年4月初發現，張綱維有7次違反科控警示，甚至還有2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港。因此高院緊急拘提張綱維到案訊問，並在訊問過後，裁定將張綱維收押但不禁見，案件審理腳步也加快。

張綱維遭羈押後動作頻頻，多次提出交保請求，宣稱母親重病，或有「神秘成功女性」願意提供資產擔保等等。但高院均不採信，持續裁定羈押至今。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分
快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15
師大附中男學生「潛入女生班」吸外套、尿水壺
科技夫妻滅門　新手媽生前心聲曝
快訊／豐原五口命案李女不認罪　檢起訴求刑15年
微波爐烤貓引眾怒　見警上門急喊冤！真相曝
快訊／綠電廠大虧77億元　連同2檔全數跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」騎士遭擊落送醫　驚悚畫面曝

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

國1大貨車變換車道失控側翻　「車頭全毀」超慘畫面曝光

快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15年

80歲母悶死癱瘓兒「送你去媽祖那邊」　心碎背景曝光！

快訊／豐原五口命案主謀李女不認罪　檢起訴求刑15年堪比殺人罪

新手媽拚命顧孩撐家仍遭老公滅門　生前「為了寶寶我不能死」心聲曝

不只水鹿、流浪狗！彰化139線驚見20隻羊「快樂奔跑」　駕駛嚇壞

微波爐烤貓引眾怒！照片與現場不符...男疑遭假帳號+AI栽贓

快訊／鹿港塑膠工廠大火！熱煤油加熱機引燃　現場搶救畫面曝

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」騎士遭擊落送醫　驚悚畫面曝

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

國1大貨車變換車道失控側翻　「車頭全毀」超慘畫面曝光

快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15年

80歲母悶死癱瘓兒「送你去媽祖那邊」　心碎背景曝光！

快訊／豐原五口命案主謀李女不認罪　檢起訴求刑15年堪比殺人罪

新手媽拚命顧孩撐家仍遭老公滅門　生前「為了寶寶我不能死」心聲曝

不只水鹿、流浪狗！彰化139線驚見20隻羊「快樂奔跑」　駕駛嚇壞

微波爐烤貓引眾怒！照片與現場不符...男疑遭假帳號+AI栽贓

快訊／鹿港塑膠工廠大火！熱煤油加熱機引燃　現場搶救畫面曝

10分鐘就架好防水閘門！宜蘭「泉月樓行館」業者曝防淹守則

青山王、北港媽祖再次世紀相會　文總2025萬華大鬧熱11／29登場

高階玻纖布供應吃緊　富喬、建榮逆勢走揚撐多頭信心

大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」騎士遭擊落送醫　驚悚畫面曝

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

政院未編軍警待遇調整預算致總預算卡關　民眾黨團提案延會到明年1月底

義大利恐連3屆無緣世界盃！主帥不接受噓聲　下一場須淨勝挪威9球

陸男子在地鐵站角落直接脫褲便便　多人模仿！事發地竟成打卡朝聖點

迪士尼CEO：AI將成Disney+發展核心　與用戶共同創作成長

【帝王蟹舉螯求生】網紅生鮮超市凌晨火警！ 整缸海鮮慘變「隔水加熱」

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒

台中娃娃車撞分隔島！司機疑腦溢血昏迷

民生社區「鳴森苑」工地大火　中工聲明

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

微波爐烤貓引眾怒！男疑遭假帳號+AI栽贓

台中男控「病沒治好」怒砸澄清醫院大門

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡

台南休旅車自撞「卡進排水溝」火燒車

更多熱門

相關新聞

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

高雄驚傳「微波爐虐貓」的驚悚事件！疑似虐貓民眾在網路上傳將貓咪放進微波爐裡的畫面，變態行徑引發譁然。對此，高雄市動保處獲報後會同警方前往稽查，但現場只剩空貓籠，該行為人則稱帳號遭盜用，為進一步釐清事實，已將該案移送地檢署偵辦；棄養貓咪部分，則依法加重開罰至少15萬。

基隆市前議員韓良圻涉貪　判刑7年4月定讞

基隆市前議員韓良圻涉貪　判刑7年4月定讞

你做對了？！女性清潔內褲小知識一次看

你做對了？！女性清潔內褲小知識一次看

虎豹潭6死案　二審判領隊賠208萬

虎豹潭6死案　二審判領隊賠208萬

快訊／美工刀砍輔大名醫！新北地院裁定羈押

快訊／美工刀砍輔大名醫！新北地院裁定羈押

關鍵字：

法律人權張綱維遠東航空女性交保高等法院羈押二審

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

最難交到知心好友星座Top 3

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

美股全面重挫「道瓊狂瀉797點」　台積電ADR跌近3％

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面