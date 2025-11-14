快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15年

▲遠航董事長張綱維掏空公司，二審改判刑。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

遠東航空董事長張綱維涉嫌掏空公司35億元，害公司結束營業。檢方依照《證券交易法》等罪對張綱維提起公訴，一審將他判刑14年，另外也判刑1年、得易科罰金。案件上訴第二審，高等法院14日二審宣判，仍將張綱維判處有期徒刑14年，另判刑1年、得易科罰金。

遠東航空自1957年創立，當時的創辦人胡侗清除了一般的載客運輸工作外，也接受政府委託的修復保養飛機、直升機工作，累積不少經驗，最後於1970年代，成為國內航線的龍頭。公司持續擴張，到了2008年間突然爆發財務危機，當時的董事長崔湧潛逃出境遭到通緝，公司也因為遭高層掏空23億餘元，暫停營運並聲請重整。之後由現年55歲的張綱維擁有的樺福集團入主，遠航於2011年4月間復飛。

不過復飛後的遠航財務狀況仍未改善，再加上張綱維在其間操弄，讓遠航財務雪上加霜。最後遠航於2019年12月12日突然宣布，因為財務問題將於隔日全面停止飛航營運。由於正值交通部啟動春節營運計畫，遠航的問題爆發後，引起全國矚目，檢調單位介入偵辦。

檢方聲押張綱維獲准，經過清查後，認為張綱維涉嫌掏空遠東航空35億元，因此依照違反《證券交易法》財報不實、《刑法》詐欺、《民航法》、《洗錢防制法》等多項罪名提起公訴，一審台北地方法院於去年9月底將他重判有期徒刑14年，另外得易科罰金部分也判刑1年。案件上訴第二審。

案件上訴高等法院後，合議庭裁定對張綱維實施科技監控。但合議庭今年4月初發現，張綱維有7次違反科控警示，甚至還有2次是行蹤鄰近高雄塭仔頭漁港。因此高院緊急拘提張綱維到案訊問，並在訊問過後，裁定將張綱維收押但不禁見，案件審理腳步也加快。

張綱維遭羈押後動作頻頻，多次提出交保請求，宣稱母親重病，或有「神秘成功女性」願意提供資產擔保等等。但高院均不採信，持續裁定羈押至今。