微波爐烤貓引眾怒！照片與現場不符...男疑遭假帳號+AI栽贓

▲高雄爆微波爐虐貓，動保處查證，領養貓咪全下落不明。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名卓姓男子，被指控在網路上發文炫耀「微波爐虐貓」，驚悚照片曝光後引發眾怒。高雄市動保處獲報後緊急會同警方前往稽查，但現場只剩空貓籠，卻不見貓影及微波爐，卓男則控訴身分遭人冒用惡搞。警方追查發現，照片與卓男住家擺設差異性大，懷疑可能是AI照片，為進一步釐清事實，已將該案移送地檢署偵辦。

高雄市議員白喬茵指出，她接獲民眾陳情，10月底疑似有虐貓人士把貓咪放進微波爐裡虐待情事，根據PO文內容，該名卓姓男子發文自稱拍攝微波爐虐貓影片，「貓出來後整個濕濕的，像炸毛還冒煙，內臟都熟了」，還說高雄實拍，可以付錢解鎖影片，原片更血腥，變態舉動引發譁然。

警方獲報後進一步追查，卓男見警上門急忙喊冤，聲稱遭人假冒身分亂發文，坦言有棄養貓咪，但全盤否認網路流傳的虐貓惡行。而警方檢視現場也發現，卓男住家擺設與網傳虐貓照落差甚大，疑是有人不滿卓男棄養行為，用AI生成虐貓照片假冒身分發文惡搞。由於目前並未查獲有明顯虐貓的客觀事證，警方已將該案移送地檢署持續偵辦釐清。

另外，針對身分遭人冒名創帳號發虐貓文一事，卓男也喊要提告「妨害名譽」，警方已受理該案，並將持續追查該行為人。

▲男子拍片上網炫耀「微波爐虐貓」，變態行徑引發譁然。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

高雄市動保處長葉坤松日前在議會質詢時說明此案進度，強調動保處有派員協同警方到行為人住家去查看，但現場只剩下貓籠，並未發現貓咪及微波爐。行為人自述，他沒有進行虐貓行為，是FB遭盜用，被張貼虐貓訊息上去。因為動保處是行政機關，無權查證，為了要進一步查證，因此已將該案移送至地檢署偵辦。

葉坤松強調，雖然尚未發現虐貓情事，但行為人有承認認養貓咪後，將4隻貓帶去公園放生，另有1隻貓自行跑掉。因有棄養的事實，5隻貓咪將分別分成5案處理，一例一罰，依違反動保法，一案可開罰3萬至15萬，由於該行為人棄養行為相當惡劣，會累積往上加重裁罰，至少開罰15萬以上。

▲▼高雄爆微波爐虐貓，動保處追查貓咪下落，飼主棄養行為將依法開罰。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）