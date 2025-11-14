　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

微波爐烤貓引眾怒！照片與現場不符...男疑遭假帳號+AI栽贓

▲▼高雄爆微波爐虐貓 。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

▲高雄爆微波爐虐貓，動保處查證，領養貓咪全下落不明。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名卓姓男子，被指控在網路上發文炫耀「微波爐虐貓」，驚悚照片曝光後引發眾怒。高雄市動保處獲報後緊急會同警方前往稽查，但現場只剩空貓籠，卻不見貓影及微波爐，卓男則控訴身分遭人冒用惡搞。警方追查發現，照片與卓男住家擺設差異性大，懷疑可能是AI照片，為進一步釐清事實，已將該案移送地檢署偵辦。

高雄市議員白喬茵指出，她接獲民眾陳情，10月底疑似有虐貓人士把貓咪放進微波爐裡虐待情事，根據PO文內容，該名卓姓男子發文自稱拍攝微波爐虐貓影片，「貓出來後整個濕濕的，像炸毛還冒煙，內臟都熟了」，還說高雄實拍，可以付錢解鎖影片，原片更血腥，變態舉動引發譁然。

警方獲報後進一步追查，卓男見警上門急忙喊冤，聲稱遭人假冒身分亂發文，坦言有棄養貓咪，但全盤否認網路流傳的虐貓惡行。而警方檢視現場也發現，卓男住家擺設與網傳虐貓照落差甚大，疑是有人不滿卓男棄養行為，用AI生成虐貓照片假冒身分發文惡搞。由於目前並未查獲有明顯虐貓的客觀事證，警方已將該案移送地檢署持續偵辦釐清。

另外，針對身分遭人冒名創帳號發虐貓文一事，卓男也喊要提告「妨害名譽」，警方已受理該案，並將持續追查該行為人。

▲▼高雄爆微波爐虐貓 。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

▲男子拍片上網炫耀「微波爐虐貓」，變態行徑引發譁然。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

高雄市動保處長葉坤松日前在議會質詢時說明此案進度，強調動保處有派員協同警方到行為人住家去查看，但現場只剩下貓籠，並未發現貓咪及微波爐。行為人自述，他沒有進行虐貓行為，是FB遭盜用，被張貼虐貓訊息上去。因為動保處是行政機關，無權查證，為了要進一步查證，因此已將該案移送至地檢署偵辦。

葉坤松強調，雖然尚未發現虐貓情事，但行為人有承認認養貓咪後，將4隻貓帶去公園放生，另有1隻貓自行跑掉。因有棄養的事實，5隻貓咪將分別分成5案處理，一例一罰，依違反動保法，一案可開罰3萬至15萬，由於該行為人棄養行為相當惡劣，會累積往上加重裁罰，至少開罰15萬以上。

▲▼高雄爆微波爐虐貓 。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

▲▼高雄爆微波爐虐貓，動保處追查貓咪下落，飼主棄養行為將依法開罰。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

▲▼高雄爆微波爐虐貓 。（圖／高雄市議員白喬茵辦公室提供）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
457 2 5487 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
真人版「小丸子」長大變美女學霸　精通4國語言多益970分
快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15
師大附中男學生「潛入女生班」吸外套、尿水壺
科技夫妻滅門　新手媽生前心聲曝
快訊／豐原五口命案李女不認罪　檢起訴求刑15年
微波爐烤貓引眾怒　見警上門急喊冤！真相曝
快訊／綠電廠大虧77億元　連同2檔全數跌停

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」騎士遭擊落送醫　驚悚畫面曝

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

國1大貨車變換車道失控側翻　「車頭全毀」超慘畫面曝光

快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15年

80歲母悶死癱瘓兒「送你去媽祖那邊」　心碎背景曝光！

快訊／豐原五口命案主謀李女不認罪　檢起訴求刑15年堪比殺人罪

新手媽拚命顧孩撐家仍遭老公滅門　生前「為了寶寶我不能死」心聲曝

不只水鹿、流浪狗！彰化139線驚見20隻羊「快樂奔跑」　駕駛嚇壞

微波爐烤貓引眾怒！照片與現場不符...男疑遭假帳號+AI栽贓

快訊／鹿港塑膠工廠大火！熱煤油加熱機引燃　現場搶救畫面曝

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

生日變忌日…23歲騎士困賓士車底！獲救時「已全身發黑」送醫不治

台南凌晨民宅火警！1男驚慌逃生　2%燒燙傷送醫

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

中共懸賞八炯、閩南狼　陸委會：只是做做樣子

大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」騎士遭擊落送醫　驚悚畫面曝

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

國1大貨車變換車道失控側翻　「車頭全毀」超慘畫面曝光

快訊／掏空遠航35億！張綱維喊：神秘女性加持　二審仍重判15年

80歲母悶死癱瘓兒「送你去媽祖那邊」　心碎背景曝光！

快訊／豐原五口命案主謀李女不認罪　檢起訴求刑15年堪比殺人罪

新手媽拚命顧孩撐家仍遭老公滅門　生前「為了寶寶我不能死」心聲曝

不只水鹿、流浪狗！彰化139線驚見20隻羊「快樂奔跑」　駕駛嚇壞

微波爐烤貓引眾怒！照片與現場不符...男疑遭假帳號+AI栽贓

快訊／鹿港塑膠工廠大火！熱煤油加熱機引燃　現場搶救畫面曝

10分鐘就架好防水閘門！宜蘭「泉月樓行館」業者曝防淹守則

青山王、北港媽祖再次世紀相會　文總2025萬華大鬧熱11／29登場

高階玻纖布供應吃緊　富喬、建榮逆勢走揚撐多頭信心

大貨車撞路樹「車箱瞬間解體」騎士遭擊落送醫　驚悚畫面曝

科技夫妻滅門曝職場地獄真相　孕媽遭資遣...求職被嫌「像看到鬼」

雙色紅龍果成市場新寵　涂順庭以科學精神追求技術提升

政院未編軍警待遇調整預算致總預算卡關　民眾黨團提案延會到明年1月底

義大利恐連3屆無緣世界盃！主帥不接受噓聲　下一場須淨勝挪威9球

陸男子在地鐵站角落直接脫褲便便　多人模仿！事發地竟成打卡朝聖點

迪士尼CEO：AI將成Disney+發展核心　與用戶共同創作成長

吳宗憲建議粿粿「淨身出戶」 勸范姜彥豐：何必單戀一枝花

社會熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

母悶死癱兒　律師：那是愛也是絕望

即／北市健康路大火猛烈　搶救困難

殺掉闖屋惡煞主張無罪失敗

新竹家具行起火　整間鐵皮建築狂燒

台中娃娃車撞分隔島！司機疑腦溢血昏迷

民生社區「鳴森苑」工地大火　中工聲明

為了寶寶我不能死　新手媽遭滅門生前心聲曝

微波爐烤貓引眾怒！男疑遭假帳號+AI栽贓

台中男控「病沒治好」怒砸澄清醫院大門

她拿假護照4度進出台灣　遇真愛才露餡

台南休旅車自撞「卡進排水溝」火燒車

更多熱門

相關新聞

喇叭鎖掉落反鎖房內　警即刻救援

喇叭鎖掉落反鎖房內　警即刻救援

屏東一名60歲林姓女屋主因房間喇叭鎖故障，自行更換鎖頭時不慎掉落門外，導致自己被反鎖在房間內，家中又無他人，手機也未帶在身邊，只能向窗外大聲求救。熱心路人聽聞立即報警，東港警方獲報處理，發現鎖頭掉落在門外，迅速將卡榫重新安裝並順利開門，成功協助她脫困，讓她感激不已。

「哆啦A夢特展」高雄佔地千坪　百座立體公仔聚集

「哆啦A夢特展」高雄佔地千坪　百座立體公仔聚集

「平凡五金行」失火海鮮全熟　月租45萬店王損失慘重

「平凡五金行」失火海鮮全熟　月租45萬店王損失慘重

高雄夜市名店出包！蒸籠紙竟重複用

高雄夜市名店出包！蒸籠紙竟重複用

賴瑞隆「挺進三民區」助清理家園

賴瑞隆「挺進三民區」助清理家園

關鍵字：

高雄虐貓動保處棄養警方

讀者迴響

熱門新聞

夫妻失業釀滅門！他21刀殺妻...再抱6月兒雙亡

赤鬼伯伯認「有男友了」：沒在用套套

男同代孕再惹議！　疑慈濟醫師身分曝

入冬最冷挑戰冷氣團！下波變天暴跌10℃

2個月用水破6000度　82歲嬤住家孤獨死

高雄爆微波爐虐貓！男子拍片炫耀很血腥

被迫收普發1萬　釋昭慧開噴竊國

快訊／胡釋安認了讓粿粿借住家中！

男同志代孕4胞胎遭炎上！醫重批

鈊象電子23億接手「沒落股王」廠辦　斜槓房東年收8160萬

《全明星》何孟遠改名離開台灣「近況曝光」

最難交到知心好友星座Top 3

王義川喊圖利！郭音蘭：蔣萬安預判了民進黨的預判

早餐常見肉品藏致癌物　毒性與香菸同級！專家示警

美股全面重挫「道瓊狂瀉797點」　台積電ADR跌近3％

更多

最夯影音

更多
辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」

辛龍復出談劉真「曾想換心給她」　發誓「不再談戀愛不結婚」
救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

救災輾壞車卓榮泰「1人賠1台」　顧立雄：會依法做適當賠償

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

普發1萬入帳「竟被判可疑交易」帳戶遭凍　銀行局急令清查調整

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

馬太鞍溪新堰塞湖提早2小時溢流　泥水狂奔驚人畫面曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面