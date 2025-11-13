逆女高爾夫球桿爆頭！險打死老母　喊「我需要喝血」判決出爐

▲新北1名逆女涉持高爾夫球桿朝母爆頭濺血險死，辯稱僅構成傷害。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

記者黃哲民／新北報導

新北1名鄭姓女子慣性家暴同住老母，今年（2025年）4月被核發保護令禁止施暴，她卻變本加厲，在家涉持鐵製高爾夫球桿對母親連續打頭、鮮血四濺，警方及時趕到救人，鄭女否認意圖殺害「最親愛的媽媽」，主張球桿不是鋒利刀具、應該只構成傷害罪，新北地院依殺害直系血親尊親屬未遂罪，判鄭女3年徒刑、刑滿須監護2年，可上訴。

判決指出，家住中和區的鄭女今年4月16日時，才被警員當面執行保護令、得知被法院禁止對母親實施身體或精神上不法侵害、為期2年，同月28日凌晨1點多，她見母親在家裡客廳沙發睡覺，涉持鐵製高爾夫球桿用力揮擊母親頭部。

鄭母驚醒、蜷縮身體護頭哀叫，鄭女仍不罷手，打得現場血跡四濺，鄭母奮力報案求助，警員趕來制止，將頭臉瘀傷紅腫、雙手皮開肉綻加上右手尺骨骨折的鄭母送醫，保住一命。

鄭女到案被羈押至今，否認意圖弒母，堅稱「她是我從小最親愛的媽媽，我怎麼會想要去殺她」，自認僅傷害媽媽，她也沒印象有無違反保護令，不知該如何回答。鄭女應訊不時語無倫次，聲稱「我需要喝血」等語，或情緒激動起伏、或敲桌喃喃自語、無故傻笑等。

▲新北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

法官委託醫院鑑定，認為鄭女因物質引發精神病症，主要為幻覺與被害妄想，因鄭女不肯明講，無法確定是酒精、大麻或安非他命造成，且鄭女案發前歷次完成治療出院不久，症狀就顯著變化，本案發生時處於病情急性發作狀態，辨識與控制能力顯著降低，但羈押期間已獲緩解。

公設辯護人替鄭女主張本案所用球桿不等於鋒利刀具，也沒故意打頭，加上鄭母僅提傷害告訴，應以傷害罪論處。

鄭母證稱，女兒持鐵桿攻擊她頭部，若非當下蜷縮身體用右臂護住，就會直接被打到頭。警方蒐證照片顯示，事發現場地板與沙發遍布血跡，驗傷證明記載鄭母護頭的右臂遭打斷尺骨，可見鄭女用力甚猛，且連續揮擊同一部位所致。

法官認為有無殺人意圖，可從被害人客觀傷勢輕重、多寡與部位，以及何種兇器判斷，鄭女所用鐵桿質地堅硬，用來攻擊人體生命中樞的頭部，眾所周知極易造成死亡結果，若非鄭母迅速自保，可能已經殞命。

法官指鄭女年滿30歲，學歷為大學肄業，有足夠智識，斷無不知此舉十分危險之理，仍執意為之，顯有即使弒母也在所不惜的不確定殺人故意，絕非僅止於傷害犯意，加上明知已被保護令禁止對母施暴，可見手段兇殘、危害不輕。

法官考量精神鑑定結果對鄭女有利，構成依法減刑事由，且鄭女無犯罪前科，加上鄭母雖原諒女兒，但不希望女兒無罪開釋等情狀，依殺害直系血親尊親屬未遂罪，判鄭女3年徒刑，並於刑之執行完畢或赦免後，監護2年，以利持續治療防止再犯，可上訴。