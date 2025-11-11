親手弄瞎2歲兒！　狠母落網驚揭「大女兒也被虐到失明」

▲西班牙發生駭人聽聞的母親虐童案件。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

西班牙阿利坎特（Alicante）發生駭人事件，一名母親多次把「有害液體」滴入2歲兒子雙眼，導致男童幾乎失去視力，目前已經落網。警方懷疑女嫌並非第一次犯案，因為她的7歲大女兒早已失明，恐怕也長期遭受虐待。

lasexta、太陽報等外媒報導，男童今年8月緊急送醫，被醫護人員發現異狀後通報當局，才讓此案曝光。原來，他在短時間內多次住院治療，而且眼睛傷勢明顯是人為所致。

????????????????‼️ | ATENCIÓN — La Policía Nacional española arrestó en Alicante a una mujer argelina de 27 años acusada de aplicar de forma reiterada un líquido irritante en los ojos de su hijo de 2 años, causándole lesiones graves que pusieron en riesgo su visión. Según los médicos, las… pic.twitter.com/dcGlWpf2zF — UHN Plus (@UHN_Plus) November 10, 2025

西班牙國家警察（Policía Nacional）調查後發現，27歲的男童母親來自阿爾及利亞，曾試圖將孩子們送到警察局，聲稱「無力照顧他們」。案件曝光前，她已對兒子施加身體虐待長達數個月，7歲大女兒從阿爾及利亞來到西班牙時，也早就已經雙眼失明，被懷疑同樣遭受長期虐待。

母親被捕後，兒女已交由政府部門安置與保護。警方仍在深入調查，初步研判女嫌可能患有精神疾病，例如孟喬森症候群（Munchausen syndrome），這是一種透過描述、幻想或誇大症狀，甚至主動傷殘自己或他人，以假裝罹患傷病，藉此取得關注、同情與照顧的心理疾病。

