台中富商遭入室搶劫600萬　被餵藥燒炭險滅口！雙煞1起訴1在逃

▲台中西屯去年發生廖姓富商遭入室搶劫，差點遭滅口。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市西屯區一棟7層樓透天厝去年發生一起入室強盜案，謝男跟胡男盯上廖姓男子，半夜持刀控制廖男，洗劫大量現金，奪財後又不罷休，竟然萌生滅口意圖，2人逼迫廖男喝添有藥物的飲料，並點燃炭火，企圖製造輕生假象。檢方近日偵結，依殺人未遂等罪起訴謝男，胡男則在逃中，據傳已經逃亡海外。

檢警查，謝男與胡男在去年6月2日凌晨，持刀闖入廖男位在西屯的住家，喝令廖男進入廁所內，並將他綑綁控制，2人開始進行搜刮，竊得港幣68萬、韓元4千萬、台幣4萬左幣、Dior後背包、LV外套、LV手提包名牌包以及名表等物品。

謝男跟胡男不停手，又逼迫廖男交出提款卡跟密碼，開著廖男的車四處盜領現金，總計244萬元，2人再把外幣換成台幣，合計搶得約莫600萬元台幣。

不只如此，2人為了避免強盜犯行曝光，竟想將廖男殺害，已經被控制長達1天多的廖男，被逼迫喝下添加藥物的提神飲料，企圖讓廖男昏睡，隨即又在屋內點燃木炭與火種，企圖營造廖男係因中毒身亡。

所幸，廖男未因此昏迷死亡，隔日自行清醒，但胡男跟謝男仍未離去，發現廖男清醒後，又持續添加木炭，但廖男已偷偷開窗、趁機報案。員警收到「遭綁架，對方有刀跟槍，需要協助」等語，立即前往，2人分頭落跑。

據悉，謝男、胡男與被害人廖男疑似認識但不熟，廖男獲救後，心中有想出「可能是誰」，加上檢警提供監視器畫面供比對，才查出2人身分。檢警後續因另外一起毒品案逮捕謝男，僅坦承強盜犯意，否認殺人未遂，辯稱是受到胡男指示購買木炭。

但檢方調閱廖男帳戶明細，確實發現事發當日有頻繁提領10萬至15萬元，且監視器也拍下，領錢人士就是謝男。輔以廖男體內被驗出有疑似化學物中毒、鼻內有黑色物質以及屋內有炭盆，認為謝男犯案事證明確，近日依加重強盜、殺人未遂以及偽造文書等罪起訴，胡男仍在逃。