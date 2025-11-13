預測颱風假翻車！大氣系學生買300份雞排「沒錢了」：珍奶僅100杯

▲該名網友將在16日於台大發放雞排+珍奶。（示意圖／記者曾筠淇攝）



記者施怡妏／綜合報導

一名自稱台大大氣系學生的網友在臉書「黑特帝大」立下豪言，預測台北市11月12日至14日至少會因鳳凰颱風放假兩天，並以300份雞排珍奶作為失準時的祭品，結果被現實狠狠打臉，他也實現承諾，將發放雞排、珍奶，不過因為「沒錢了」，雞排準備300份，但珍奶只有100杯。

自稱台大大氣系的網友在臉書「黑特帝大」發文，實現諾言發放雞排、珍奶，11月16日中午12點在台大椰林大道中心的傅鐘發放，「會以左右兩排各150份的形式發放，而飲料真的沒錢了，數量只有100份，先搶先贏，領雞排時請幫我出示打卡台大大氣系證明」。

雖然跟先前承諾的300份雞排、珍奶不一樣，但網友紛紛留言讚賞原PO「願賭服輸」的精神，「了不起，負責」、「大氣系果然夠大氣」、「負責！這才是國家的棟樑」、「給你個讚，說話算話」、「男子漢給推」、「守信用給讚」。

針對外界熱議「台大大氣系預測颱風假」一事，該系學生會強調，該文發在匿名版，無法確定發文者是否為本系學生，呼籲外界不要將貼文與系所做連結。學生會也表示，颱風預測具高度不確定性，「是否放颱風假」涉及多方評估，並非單憑現有資料可定論，呼籲大家理性討論。

