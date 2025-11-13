　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預測颱風假翻車！大氣系學生買300份雞排「沒錢了」：珍奶僅100杯

▲▼雞排,炸物,下午茶。（圖／記者曾筠淇攝）

▲該名網友將在16日於台大發放雞排+珍奶。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名自稱台大大氣系學生的網友在臉書「黑特帝大」立下豪言，預測台北市11月12日至14日至少會因鳳凰颱風放假兩天，並以300份雞排珍奶作為失準時的祭品，結果被現實狠狠打臉，他也實現承諾，將發放雞排、珍奶，不過因為「沒錢了」，雞排準備300份，但珍奶只有100杯。

自稱台大大氣系的網友在臉書「黑特帝大」發文，實現諾言發放雞排、珍奶，11月16日中午12點在台大椰林大道中心的傅鐘發放，「會以左右兩排各150份的形式發放，而飲料真的沒錢了，數量只有100份，先搶先贏，領雞排時請幫我出示打卡台大大氣系證明」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然跟先前承諾的300份雞排、珍奶不一樣，但網友紛紛留言讚賞原PO「願賭服輸」的精神，「了不起，負責」、「大氣系果然夠大氣」、「負責！這才是國家的棟樑」、「給你個讚，說話算話」、「男子漢給推」、「守信用給讚」。

針對外界熱議「台大大氣系預測颱風假」一事，該系學生會強調，該文發在匿名版，無法確定發文者是否為本系學生，呼籲外界不要將貼文與系所做連結。學生會也表示，颱風預測具高度不確定性，「是否放颱風假」涉及多方評估，並非單憑現有資料可定論，呼籲大家理性討論。

▼原PO說到做到獲得網友大讚。（圖／翻攝自FB 黑特帝大）

▲▼ 。（圖／翻攝自FB 黑特帝大）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 0703 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
「陶朱隱園」買方回頭大砍9千萬！　成交總價降至11.1億
23歲騎士卡賓士車底亡　奪命瞬間曝光
吊車大王「2小山貓+怪手」進場！　喊話同業協助救災
預測颱風假翻車！台大大氣系學生300份雞排：沒錢了
快訊／黃明志獲釋倒數「女友來接他」　律師抵達警局
黃明志捲謝侑芯猝死案11天！　父親苦等：消息都是看報紙
快訊／新堰塞湖提早溢流！　泥水狂奔畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

預測颱風假翻車！大氣系學生買300份雞排「沒錢了」：珍奶僅100杯

普發1萬「入帳中→變重申請」害她慌了！一票人：等ATM最快

國旅明年推「平日每人2千元」住宿補助　每月再抽1200元生日禮

馬太鞍溪新堰塞湖下午恐溢流　8村3里列紅色警戒疏散範圍

彰化芬普尼毒蛋再驗殘留！疑「對雞噴殺蟲劑」　續封文雅畜牧場

快訊／13:29花蓮縣近海規模4.2地震　「6縣市有感」最大震度2級

快訊／雨區擴大　4縣市豪大雨特報

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」苦笑：在我熟睡時

微波海鮮大忌！毀口感又難除臭　台電認證：這3類不要

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

吳宗憲勸粿粿淨身出戶「不要再掙扎」　會約女生到家？羅志祥曝：都在念經XD

五結鄉大淹！護理師「人車搭竹筏」渡水畫面曝　急到院上班救傷患

鳳凰警戒範圍縮減為8縣市　估今晚登陸後減弱為熱帶低壓

宜蘭沉浸式釣蝦

《操控遊戲》池昌旭遭陷害入獄黑化　都敬秀瘋到可怕！聯手惡人李光洙

預測颱風假翻車！大氣系學生買300份雞排「沒錢了」：珍奶僅100杯

普發1萬「入帳中→變重申請」害她慌了！一票人：等ATM最快

國旅明年推「平日每人2千元」住宿補助　每月再抽1200元生日禮

馬太鞍溪新堰塞湖下午恐溢流　8村3里列紅色警戒疏散範圍

彰化芬普尼毒蛋再驗殘留！疑「對雞噴殺蟲劑」　續封文雅畜牧場

快訊／13:29花蓮縣近海規模4.2地震　「6縣市有感」最大震度2級

快訊／雨區擴大　4縣市豪大雨特報

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

擁有不到4小時！他一早查普發1萬「扣光了」苦笑：在我熟睡時

微波海鮮大忌！毀口感又難除臭　台電認證：這3類不要

王彥程超熱門！韓職9隊都在搶？　樂天球團一度拒談

中華醫大攜手育英醫專簽署策略聯盟　打造「5+2」醫護人才培育鏈

日本警方獲准用步槍殺熊　熊害13死居民恐懼：熊越來越不怕人

嬤半夜3點路邊苦守「尪找不到我會怕」　真惹鼻酸：他已過世10年

「徒手摔熊」繼續熬湯！日拉麵店員工背景曝光　老闆親揭：是傳說

森崴能源Q3大虧77億元　認列子公司代墊風電工程款

北部4耶誕景點免費玩！賞威尼斯主題燈光秀　動物方城市主角迎賓

姜白虎是先例！金倒永恐遭大幅扣薪：不只身體心也非常痛苦

《天命2》玩家數崩跌...索尼認315億日圓損失　新作品成救命線

嚴堵豬瘟！農業部取消「首次非故意免罰」　收寄豬肉郵包初犯罰20萬

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

生活熱門新聞

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

直逼冷氣團！　入秋最強冷空氣要來了

普發1萬「紅到韓國去」　她一聽金額尷尬了

Joeman介紹台灣產品！講出「1詞」兩派戰翻

飛北京直播12天業績差　館長：你們像人嗎

「普發1萬才入帳！」他一早睡醒卻沒了：太慘了

入冬最冷！　全台低溫將探1字頭

短命鳳凰撐到台灣　58年11月首個登陸颱

「訂單正在泡水中」蝦皮包裹滿街漂！畫面曝光

快訊／09:22發生有感地震！台北明顯搖晃　

強冷空氣估探12℃　將創新低溫時間曝

台人必做！進麵包店一舉動爆93萬共鳴

普發現金入帳卻被凍結！苦主嘆：還要跑銀行

更多熱門

相關新聞

吊車大支援蘇澳　喊話同業協助救災

吊車大支援蘇澳　喊話同業協助救災

鳳凰颱風攜帶龐大水氣與東北季風共伴效應，為宜蘭帶來連日強降雨，蘇澳鎮災情慘烈，鎮長李明哲指出，蘇澳溪暴漲導致全鎮幾乎成孤島。「吊車大王」胡漢龑今（13）日指出，立刻出動兩台小山貓、一台200怪手，若還需要什麼重裝備隨時提供支援。

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

鳳凰警報解除！花蓮分署4處育樂場域下午開放

軍車救災輾壞民車「卓揆喊1人賠1台」　顧立雄：會依法賠償

軍車救災輾壞民車「卓揆喊1人賠1台」　顧立雄：會依法賠償

暴雨灌爆宜蘭！計程車博物館慘泡水

暴雨灌爆宜蘭！計程車博物館慘泡水

下波更強東北季風「有感冷」探15℃

下波更強東北季風「有感冷」探15℃

關鍵字：

標籤:台大颱風假鳳凰颱風雞排珍奶學生承諾

讀者迴響

熱門新聞

快訊／陸懸賞百萬！徵集八炯、閩南狼犯罪線索

暗助粿粿婚內出軌是他！　躲信義區約會王子

黃明志明將獲釋！　大馬檢方證實：沒證據

胡瓜18字回應兒子胡釋安助粿粿出軌

簡廷芮、王品澔「情人節合唱影片被挖」　釣出范姜彥豐留言

客服回信竟酸「白痴客人」　Klook道歉

《星光》女星遭家暴照片曝「雙眼充血」開打離婚官司

王義川質疑北市府解約涉圖利　網友傻眼：真的準備抓蔣萬安跟黃仁勳

快訊／8級強風來了　北北基大雨特報

最難交到知心好友星座Top 3

G級AV女神合體東尼大木…奇葩劇情曝

太子集團發聲明！否認一切違法行為

徐亨認「好久沒有演藝工作」　深夜沉痛發文

跟粿粿去完美國「王子秒提分手」！

19年LEXUS轎車法拍1500元　中古車業者直言虧大了

更多

最夯影音

更多
「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝

「KK園區」主謀佘智江引渡回中國！　泰警押送畫面曝
王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

王子美國行後爆狠甩席惟倫　5副業賺上億卻喊窮　粿粿要幫他付800萬賠償惹怒綠帽夫

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

總教練突遭撤換！球員直播抱不平　林立.林泓育虧：沒有樂天辦不到的

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

韓國瑜被賴清德點名聲援沈伯洋回應：自己生病讓別人吃藥

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

無業男颱風夜討飯吃被拒嗆「沒同理心」　菜刀丟員工翻桌毆4人

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面