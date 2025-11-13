雨灌宜蘭！計程車博物館慘淹　24輛老爺車「泡水輪胎高」館長心碎

▲全球唯一「計程車博物館」泡水慘況。（圖／翻攝自Facebook／TAXI Museum 計程車博物館）



記者董美琪／綜合報導

鳳凰颱風攜帶龐大水氣與東北季風共伴效應，為宜蘭帶來連日強降雨，蘇澳鎮災情慘烈。當地指標景點「計程車博物館」也不敵暴雨侵襲，館內24輛珍藏老爺車全數泡水，地面仍殘留厚重汙泥，令館長李濟成難掩心痛。

根據三立新聞網報導，李濟成表示，雖然當初興建時已記取15年前「梅姬颱風」水患教訓，特地將地基再墊高40公分，但這次雨勢實在驚人，水位仍淹過輪胎，「看起來比那時更嚴重」。他透露，除了車輛受波及，部分老照片、文件與古董展示品也被水浸，「這些文物是交通文化的見證，根本無法用金錢衡量。」

現場可見，紐約黃計程車、泰國嘟嘟車、德國Mercedes-Benz 180、以及台灣早年裕隆勝利803等經典車款外觀皆留有明顯水痕，館內人員正忙著清理小模型與資料文件。李館長無奈地說：「每輛車都有故事，我們會盡力讓它們重新恢復原貌。」

根據中央氣象署觀測，蘇澳地區在11日晚間短短三小時內累積雨量高達334毫米，市區多處積水達半層樓，軍方與消防單位出動橡皮艇與兩棲車協助居民撤離。鎮長李明哲指出，蘇澳溪暴漲導致全鎮幾乎成孤島，抽水站全力運轉仍無法及時排水。 計程車博物館是全球唯一以計程車為主題的展館，收藏近2000件相關展品，包括電影《終極殺陣》中的Peugeot 406，以及在復興航空空難中被波及的Volkswagen Caddy。

館方也在臉書發文：「目前損失仍在清點中，看來修復工程不少，請等我們整理好再來探訪。」消息曝光後，引發網友一片關心與惋惜，不少人湧入粉專留言替館方打氣：「加油」、「很值得參觀的地方！希望有機會復原」、「館長加油！期待回歸」、「天啊，希望別再下雨了」、「十五年又重演一次，真的太辛苦」、「孩子很期待呢！希望一切平安、順利修復」、「希望損失降到最低，有需要幫忙的說一下」。不少粉絲也承諾待博物館修復後，一定再訪支持。