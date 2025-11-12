　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄罕見颱風雨、北台灣紅爆　更強東北季風接力「有感冷」探15℃

▲▼ 。（圖／翻攝JMA）

▲鳳凰登陸後逐漸消散 。（圖／翻攝JMA）

記者許力方／台北報導

26號颱風「鳳凰」今（11日）晚登陸屏東後減弱為熱帶性低氣壓，中央氣象署已經解除海陸警報，但因其外圍環流影響且東北風偏強，持續發布8縣市豪雨特報，尤其高雄也少見的下起11月颱風雨，北台灣則降雨明顯持續到明天（12日）。周末短暫空檔後，下周又有一波較強東北季風報到，北部下探16度。

氣象署稍早預報，今晚降雨仍較明顯，南部、花東雨勢會逐漸趨緩，但北台灣的北部地區、北海岸、大台北山區降雨明顯。明天（12日）白天中南部降雨緩和，花東仍有零星降雨，北部降雨機率偏高，溫度偏涼。這波東北季風易雨偏涼，預估14、15日（周五、六）減弱，溫度稍微回升，但第二波東北季風17日（下周一）報到，感受偏涼，各地低溫下探約16至18度，高溫也明顯下降至18到22度。

▲▼ 。（圖／中央氣象署）

▲北台灣續防豪大雨。（圖／中央氣象署）

氣象愛好粉絲團「觀氣象看天氣」分析，鳳凰登陸及通過後，雨區也會有所改變，今晚起全台都有降雨機會，其中以登陸點附近及苗栗以北，特別是迎風面山區降雨會比較明顯，高雄也已經下起少見的11月颱風雨，雨勢還不小。明天東北季風增強與熱帶低壓加成下，北部有明顯降雨，中南部及花東的降雨則會有所趨緩。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，鳳凰登陸到通過的期間，中部、南部應該還是會有一段降雨增多的時間，雨勢預期不會很大。隨著原鳳凰移動，東北季風跟北台灣地形的交互作用將會趨於明顯，苗栗以北到宜蘭一帶今晚到明天可能又會有一次降雨增多的過程。

吳聖宇表示，17日（下周一）另一股較強的東北季風南下，北部、東半部降雨增多，且這波夾帶的冷空氣較明顯，中北部、東北部空曠地區低溫可能會降到15度以下，市區的低溫也可能降到17至18度，甚至北台灣白天的高溫有機會不到20度，應該是真正會有比較明顯的涼冷感受要出現了。

▲▼鳳凰颱風。（圖／中央氣象署）

11/10 全台詐欺最新數據

「短命鳳凰」58年首個登陸颱　共伴豪雨台灣中央炸出結界

短命鳳凰創紀錄，中央氣象署指出，26號颱風「鳳凰」北上過程中，共伴降雨在蘇澳、基隆2測站創下11月單日雨量紀錄，不過登陸恆春後短短20分鐘就減弱為熱帶性低氣壓，正式解除警報。氣象專家指出，鳳凰成為58年首個11月登陸的颱風，以及史上第三晚登陸的颱風。

氣象氣象署鳳凰颱風颱風吳聖宇觀氣象看天氣東北季風

