政治 政治焦點 國會直播 專題報導

M1A2T戰車缺BMS系統「靠聲音指揮」　演訓出現「3台打同一目標」

▲王定宇指出我國向美採購M1A2T戰車時，沒有一併購買BMS。（圖／記者許靖騏攝）

▲王定宇指出我國向美採購M1A2T戰車（圖）時，沒有一併購買BMS。（ 資料照／記者許靖騏攝）

記者蘇靖宸／台北報導

陸軍裝甲584旅M1A2T戰車營日前成軍，但民進黨立委王定宇今（13日）指出，我方採購的M1A2T戰車沒有戰場管理系統（BMS），訓練時還在用聲音指揮，導致出現3台打同一個目標。軍方人士坦言，當初M1A2T戰車確實沒有規畫採購美軍的戰場管理系統，但有納入我方自己的指管，而後續相關的指管系統與M1A2T戰車整合沒有問題，畢竟終究這系統要跟國軍地面作戰指管整合。

國防部長顧立雄13日到立法院外交國防委員會報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，王定宇指出，日前考察裝訓部時發現當時採購M1A2T戰車時沒有附上BMS，也就是沒有戰場管理系統去執行現代化指揮跟管理（C2），「訓練科目沒有這塊」，所以還在用聲音（無線電語音）指揮，結果造成3台打同一個目標或2台打同一個目標。

王定宇會後受訪時也說，10日去考察裝訓部看M1A2T戰車訓練過程，目前第二次梯次訓練接近完訓。當下4台M1A2T戰車訓練時，M1A2T戰車之所以被稱為地表最強戰車，除了裝甲火力外，最重要是管理系統的鏈結，可以一台車跟另外3台都有共同圖像跟即時資訊分析，可以分配火力，避免重複火力的浪費。

王定宇透露，從在美國接裝受訓時，他詢問接裝的教官，因為我方買M1A2T戰車時沒一併購買BMS，所以在美訓練科目就沒有這塊，所以回到裝訓部訓練時，變成火力協調是用聲音在指導，導致作戰觀念跟訓練方式跟舊有的M60A3戰車一樣，有點浪費，因為買了新裝備卻沒用新軟體跟新的作戰概念，而裝訓部指揮官也承認這部分，若未來裝上BMS後，訓練完的人還要再補這科目，導致戰力有空隙，花時間訓練卻少這科目，讓M1A2T戰車少了現代化戰力。

王定宇也說，美軍在訓練國軍M1A2T戰車成員時跟以往訓練CM-11戰車、M60A3戰車完全不同，以前戰車是車長、駕駛等都只會自己專長，然M1A2T戰車則要求4個人（駕駛、砲手、車長、砲手）每個專長都要會。另由於訓練時是電腦計分，不能人為更改，從射擊結果發現，3台坦克打同一台或2台打同一目標，問題就是出在BMS，因為火力分配協同共同圖像、指管系統缺乏，導致M1A2T戰車有好的車載台，卻沒有適當的作戰系統，導致在戰場上打同一目標，剩下的敵軍會造成很大威脅，所以他提醒國防部要快補上。

對於國軍有無提議再採購BMS？王定宇回應，這要問國防部，國軍有提解方，但他希望盡快，因為現在3梯次，已經訓練到1.6梯次。王也說，訓練一位合格的M1A2T戰車官兵至少要21周，但現役退伍職軍是受CM-60戰車、M60A3戰車訓練，他們退伍後戰車會遭淘汰，所以等到戰爭編實動員回來沒有裝備使用，造成M1A2T戰車的後備戰力是不會用M1A2T戰車系統的人。

軍方人士指出，在整個指管系統上，雖然美軍有其戰場管理系統，但國軍仍然要依據自己整個兵力結構來調整、結合指管體系，包含情報、指管、火力都能確實數位化跟及掌控敵情。

該軍方人士也坦言，當初M1A2T戰車確實沒有規畫採購美軍的戰場管理系統，但是有納入我方自己指管的後續規畫，因為是整體聯合作戰，包含到整個指管韌性都要納入考慮，這個案子從初步報價到現在，整個指管系統都不斷更新，這段其實一直都有規畫，雖然沒有買美軍的，但都有國軍自己的系統，後續相關的指管系統與M1A2T戰車整合沒有問題，畢竟終究這系統要跟國軍地面作戰指管整合。

M1A2T戰車陸軍王定宇BMS

