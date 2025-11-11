虎躍部隊下士野訓自拍害榮譽假取消　8一兵怒圍毆下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍步兵第109旅（虎躍部隊）一名下士因在野外訓場自拍還上傳抖音，導致部隊遭連坐罰，取消1個月18榮譽假，8名一兵對此感到不滿，竟在去年11月間聯手毆打下士。桃園地院法官日前審理之後，依共同犯海空軍刑法第49條第3項前段之罪，判處8人各有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲8名一兵不滿受到違規下士牽連，憤而動手毆打對方。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名下士去年10月間在野外訓場上使用個人手機自拍，接著上傳至個人抖音帳號，沒想到卻遭他人爆料，導致部隊被取消1個月18榮譽假。

當時，該部隊有8名一兵對此感到不滿，同年11月間竟在營區舍內以徒手毆打及推擠方式，對下士施暴，導致下士受到腦震盪、頭皮開放性傷口2公分、手臂多處擦挫傷等傷害。在場其他中士、下士見狀立刻上前制止，並回報監察官及保防官，隨後案件經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。

陸軍步兵第109旅具狀表示，8名一兵是因為「激憤」犯案，但該名下士屬於8人的上官，他們卻以暴行犯上，若不予以重懲，恐怕會敗壞軍紀，造成部隊管理困難、減損長官領導的威信。

不過，桃園地院法官認為，8名一兵的行為確實會破壞軍中倫理及軍紀，但他們是因為「激憤」犯案，並非無差別施暴，反社會傾向及惡質程度難認明顯，況且法院量刑已採用較重的有期徒刑刑種，並非只量處拘役或罰金，並未寬縱。

法官表示，考量到8名一兵均已坦承犯行，犯後態度尚稱良好，最終依共同犯海空軍刑法第49條第3項前段之罪，各判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。