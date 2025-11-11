　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

虎躍部隊下士野訓自拍害榮譽假取消　8一兵怒圍毆下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

陸軍步兵第109旅（虎躍部隊）一名下士因在野外訓場自拍還上傳抖音，導致部隊遭連坐罰，取消1個月18榮譽假，8名一兵對此感到不滿，竟在去年11月間聯手毆打下士。桃園地院法官日前審理之後，依共同犯海空軍刑法第49條第3項前段之罪，判處8人各有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

▲▼ 當兵,服役,軍人,士兵。（圖／CFP）

▲8名一兵不滿受到違規下士牽連，憤而動手毆打對方。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，該名下士去年10月間在野外訓場上使用個人手機自拍，接著上傳至個人抖音帳號，沒想到卻遭他人爆料，導致部隊被取消1個月18榮譽假。

當時，該部隊有8名一兵對此感到不滿，同年11月間竟在營區舍內以徒手毆打及推擠方式，對下士施暴，導致下士受到腦震盪、頭皮開放性傷口2公分、手臂多處擦挫傷等傷害。在場其他中士、下士見狀立刻上前制止，並回報監察官及保防官，隨後案件經憲兵指揮部桃園憲兵隊移送偵辦。

陸軍步兵第109旅具狀表示，8名一兵是因為「激憤」犯案，但該名下士屬於8人的上官，他們卻以暴行犯上，若不予以重懲，恐怕會敗壞軍紀，造成部隊管理困難、減損長官領導的威信。

不過，桃園地院法官認為，8名一兵的行為確實會破壞軍中倫理及軍紀，但他們是因為「激憤」犯案，並非無差別施暴，反社會傾向及惡質程度難認明顯，況且法院量刑已採用較重的有期徒刑刑種，並非只量處拘役或罰金，並未寬縱。

法官表示，考量到8名一兵均已坦承犯行，犯後態度尚稱良好，最終依共同犯海空軍刑法第49條第3項前段之罪，各判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 2 1192 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不斷更新／全台6縣市、銘傳大學3校區停班課！　鳳凰今晨登陸
快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準
政府重啟曙光現！美股收紅「輝達飆5.79%」　台積電ADR漲
快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

虎躍部隊下士野訓自拍害榮譽假取消　8一兵怒圍毆下場曝光

砸795萬為愛妻裝潢卻地爛壁癌　侯昌明告裝修公司獲賠百萬

只穿內褲衝出求救！13歲少女遭男網友性侵　母姊目擊嚇壞

鳳凰直撲穿台明6縣市放颱風假　桃園、雙北局部停班課

快訊／台中大雅砂石車輾人！1男遭「夾在輪下」OHCA　送醫不治

新北男攀郡大山跌60層樓深谷殞命　搜救隊花21小時送遺體下山

男獨攀屋我尾山摔斷腿受困8小時　動員12人救下山送醫

真夭壽！台中男闖金虎爺廟偷4面金牌　神像還遭扯倒在地

雞蛋驗出芬普尼！彰化文雅畜牧場停止出貨　全面調查汙染源

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

柯基幼犬練習聽指令　哥在一旁偷打Pass幫忙

天竺鼠梳毛滿臉享受 爽到伸脖子還要繼續

虎躍部隊下士野訓自拍害榮譽假取消　8一兵怒圍毆下場曝光

砸795萬為愛妻裝潢卻地爛壁癌　侯昌明告裝修公司獲賠百萬

只穿內褲衝出求救！13歲少女遭男網友性侵　母姊目擊嚇壞

鳳凰直撲穿台明6縣市放颱風假　桃園、雙北局部停班課

快訊／台中大雅砂石車輾人！1男遭「夾在輪下」OHCA　送醫不治

新北男攀郡大山跌60層樓深谷殞命　搜救隊花21小時送遺體下山

男獨攀屋我尾山摔斷腿受困8小時　動員12人救下山送醫

真夭壽！台中男闖金虎爺廟偷4面金牌　神像還遭扯倒在地

雞蛋驗出芬普尼！彰化文雅畜牧場停止出貨　全面調查汙染源

快訊／馬太鞍溪臨時便道水位上漲　16時30分起預警性封閉管制

專訪／炎亞綸首度公開「交往阿本細節」　講到內心傷痛眼眶紅了！

普發1萬最快今晚領到！　首批入帳上看千萬筆

大樂透頭獎上看6.2億　4生肖鴻運總是當頭

簡廷芮、王品澔爆私情！掩護粿粿「不當行為」…人妻大嘴巴露餡

「中油不缺錢」工程款94億變253　高層明示廠商灌水

高雄15層高樓深夜突竄惡火　上百居民緊急疏散

彰化出現「性感正妹」大看板！　本尊出面身分有來頭

北市僅12里放颱風假挨轟　她逆風挺：敢做對的事才帥

鳳凰今共伴最明顯　「下最大」地區曝

外籍教練去留引關注！中信兄弟教練團有些微調整：確定後公布

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

社會熱門新聞

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

即／北捷白髮婦暴行再一樁　雨傘毆打博愛座女童被起訴

13歲少女被誘多次開房　只穿內褲衝出求救

盜賣年長里民房產賤賣　三重前里長收押禁見

砸795萬重整豪宅　侯昌明告裝修公司

女大生生日趴慘遭壽星性侵！5男同學圍觀不救

下士自拍害榮譽假取消　8兵圍毆下場曝

即／台中砂石車輾人！1男OHCA搶救中

中共立案抓捕沈伯洋通報國際刑警組織

狠虐員工致死　博弈惡煞出庭「多次轉頭笑」原因曝

獨／王文洋滾床20多歲嫩妹　她幫5歲娃認父吞敗

即／北捷白髮婦搶博愛座　雨傘打傷2歲女童畫面曝

即／新北大橋騎士撞護欄！頭手臉全傷　搶救無效亡

更多熱門

相關新聞

酒駕案還在審又被抓毒駕　他求情敗訴

酒駕案還在審又被抓毒駕　他求情敗訴

男子阿輝（化名）去年10月間先是酒駕肇事，導致受害者重傷，沒想到該案件還在法院審理期間，他竟又被抓包毒駕，並被依法判處有期徒刑5個月。阿輝希望獲得易科罰金或易服社會勞動的機會，於是向桃園地院聲明異議，強調自己犯後態度良好，已深刻反省，但日前仍被法官裁定駁回。

他色喊別人老婆不會失望　正牌尪氣炸

他色喊別人老婆不會失望　正牌尪氣炸

國軍「頭重腳輕」危機浮現　內部士氣亮紅燈

國軍「頭重腳輕」危機浮現　內部士氣亮紅燈

官兵休假、服喪、新婚都自主投入救災　賴清德感動讚：黑暗騎士

官兵休假、服喪、新婚都自主投入救災　賴清德感動讚：黑暗騎士

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

中、下士年限改17年恐領嘸終身俸？　顧立雄：目前無這樣政策形成

關鍵字：

國軍陸軍桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北入列！　14縣市風雨今達停班課標準

更／鳳凰今晨登陸！全台停班課一覽

桃園市明停班停課　張善政曝原因被灌爆

鳳凰路徑南修穿尾　暴風圈將罩南台

即／鳳凰穿台是否停班課　台南8縣市宣布

快訊／鳳凰05：30發陸警　今將減弱變輕颱

LIVE／鳳凰穿台路徑曝　最快明發陸警

燒下體刀插背逼跳《心電心》　19歲男遭私刑51小時慘死

北市以里為單位放颱風假　網友直呼荒謬

台女優認「約砲黃明志」被餵快樂水！

快訊／12縣市明達停班課標準！雙北山區入列　雨量飆400毫米

辛龍復出發誓「不再談戀愛不結婚」

「賭上台大大氣系招牌」翻車了！學生會切割

劉真離世5年辛龍被爆國外結婚親自出面回應

停班課「北北基桃」不同調　新北市府：依科學數據做出決策

更多

最夯影音

更多
宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊

宋逸民.陳維齡婚姻險告吹：忍耐很久　吳東諺「結婚第8天就想離」白家綺反擊
2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

2歲寶寶被EXO叔叔「咬腳」產生陰影！　不讓i-dle薇娟碰腳...她承諾：我不會咬

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

洪榮宏隱居「開心農場」曝光　親手種蔬果「工作太忙芭樂爛掉」XD

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

奥迪Q7藏毒拒檢路況不熟亂竄　 闖窄巷硬撞2次電桿棄車逃逸

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

高雄凌晨民宅大火！鐵皮屋延燒3戶　女「緊抱愛猴」驚險逃生

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面