堰塞湖災後重建預算270億舉債支應　經濟部主管91億為大宗

▲花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖溢流釀災，行政院13日通過特別預算加速災後復原。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院今（13日）院會通過「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，歲出編列270億元，全數以舉債因應，並預留30億待未來滾動檢討。此次特別預算主要集中在受災戶修繕、公建設施復原與強化等，分別為經濟部主管91億，用於相關補貼、電網韌性與設備修繕；交通部主管44億，用於橋樑、公路整修；農業部主管43億，用於土沙防治工程、造林等；環境部主管42億，用於廢棄物清理等。

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，針對未來的重建規劃，行政院本透過修正「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別條例」方式支應，匡列250億元挹注堰塞湖災區。但立法院則另立特別條例且提高挹注金額達300億，在10月底三讀通過。

行政院主計總處指出，「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」歲出部分編列270億元，歲出所需財源全數舉借債務支應。內容包括：第一，經濟部主管91億元，主要是辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系系統性治理、配電網防災韌性及供水設備毀損修繕、受災戶用水、用電減免措施、災區企業貸款利息補貼等所需經費。

第二，交通部主管44億，主要是辦理馬太鞍溪橋搶修及復建工程、補助地方政府辦理公路、橋梁災害修復，及辦理受災戶車輛受損報廢登記慰助方案等所需經費。

第三，農業部主管43億元，主要是辦理馬太鞍溪堰塞湖監測應變及土砂防治相關工程、受災區域土地取得及造林工作、農業生產環境重建、專案休耕措施、農機補助等所需經費。第四，環境部主管42億元，主要補助地方政府辦理災後砂土混雜廢棄物分類去化、災後一般廢棄物清除處理、環境復原及環保設施修復等所需經費。

第五，內政部主管28億元，主要係補助地方政府辦理雨污水下水道清淤與相關工程、市區道路橋梁、公共設施緊急搶修、發給家園復原慰助金及辦理安置災民中繼屋等所需經費。

第六，行政院主管6億元，主要係原住民族委員會辦理原住民族貸款、利息補貼、公共設施復建等，及行政院公共工程委員會辦理災後重建統籌協調業務等所需經費。

第七，衛生福利部主管1億元，係補助醫事機構辦理建物災後復建及儀器災損復原等所需經費。第八，預備金15億元。

行政院長卓榮泰說，為了全面推動災區復原重建工作，依照「花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別條例」提出特別預算案，總經費上限300億編列270億，協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾的生活儘速重回常軌。預留30億元額度以利後續滾動檢討各項工作項目的執行狀況，於必要時增列預算。

卓榮泰說，今日院會通過預算案，要立即送到立法院，也請相關機關配合審議時程，積極跟立法院溝通、加強對外論述，爭取各界支持，讓特別預算案在最短時間內通過。

▲行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）