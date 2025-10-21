　
6歲恩恩矯具被沖走！走路不平衡　門諾免費訂製汽車鞋助上學

▲▼門諾醫院義肢矯具團隊親自到家中為恩恩取模。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼門諾醫院義肢矯具團隊親自到家中為恩恩取模。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮光復鄉堰塞湖潰決，家家戶戶泡在淤泥裡。8歲的恩恩因腦性麻痺，行走需靠足踝矯具輔助，卻在洪水中失去了這雙「腳」。媽媽心急如焚打電話到門諾醫院求助，義肢矯具中心聽聞後立刻接案，從丈量、設計、製模到試穿，全程免費，還貼心為他印製最愛的小汽車圖案，僅用6天就趕工完成，讓恩恩能更安全踏上求學之路。

▲▼門諾醫院義肢矯具團隊親自到家中為恩恩取模。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
恩恩一家在這場洪水中受創嚴重，屋內水淹約六、七十公分。媽媽回憶，當時能拿的先拿，來不及的只能放棄，「傢俱、家電全壞了，但最讓我心疼的，是他每天都要穿的矯具被沖走了。」沒有矯具，恩恩行走間就容易墊腳尖、失去平衡，一不注意就跌倒。這幾天，他一邊看著泡水的房間，一邊不停問：「媽媽，我的鞋子不見了，那我怎麼去上學？學校有沒有被沖走？」
 
「他真的很想去上學。」媽媽紅著眼說。洪水退去後，交通車還沒恢復，但恩恩天天吵著想背書包。於是，她鼓起勇氣撥通門諾醫院的電話：「能不能幫我孩子重新做一副矯具？」。

▲▼門諾醫院義肢矯具團隊親自到家中為恩恩取模。（圖／門諾醫院提供，下同）

治療師趕工製作矯具，僅用6天就趕工完成。

接到電話的是門諾醫院義肢矯具中心資深治療師吳健銘。他回憶：「媽媽打來時語氣很急，她說孩子走不穩，怕他跌倒受傷。我們知道他是長期服務個案，就立刻安排到府評估。」
 
恩恩是腦性麻痺患者，雙腳肌力張力過高、走路常墊腳尖。吳健銘說：「踝足矯具能幫他穩定踝關節、減少跌倒風險。」團隊前往光復時，道路仍滿是泥濘，他們在屋前搭臨時桌進行測量。原本矯具製作需2至3週，團隊特別加快進度，從設計到完工只花6天。吳健銘笑說：「我們還幫他加上卡通圖案，印上他最愛的小汽車，希望他戴上時會開心一點。」

▲▼ 。（圖／記者王兆麟攝）

新的矯具上還有卡通圖案，讓恩恩超開心。
 
新矯具送達那天，恩恩試著穿上鞋、慢慢站起來，步伐雖略顫抖，卻明顯穩了許多。看著孩子重新踏出那一步，媽媽滿意地說：「他好開心，還一直跟我說可以去上學了！」
 
團隊還特別準備了兩雙鞋送給恩恩，一雙讓他外出上學，一雙留在家裡練步。「孩子的腳在長，鞋子要配合矯具，太緊或太鬆都不行。」吳健銘說，這次不只為他趕工，更希望能讓家人安心。
 
洪災過後，恩恩一家仍在努力整理家園。媽媽說，牆壁還沒刷、家具全報廢、電器也未全部恢復，只能依靠物資站供應三餐，「能平安就已經感恩了」她特別感謝門諾義肢矯具中心的協助，「孩子能重新穿上矯具回到學校，我心裡那塊石頭終於放下來」。

▲▼門諾醫院義肢矯具團隊親自到家中為恩恩取模。（圖／門諾醫院提供，下同）

恩恩穿上新的卡通造型矯具，走路行動都方便很多。

 幾天後，恩恩背著新書包、穿著印著小汽車的矯具，笑嘻嘻地走進學校。操場上，他和同學一起跑、一起笑，陽光映在他腳上那雙嶄新的矯具上，閃閃發亮。「他笑起來的樣子，真的比什麼都珍貴。」吳健銘說，對團隊來說，這不只是一次製具任務，更是一場關於「希望」的修復工程。。
 
光復鄉這次洪災中，共有6位使用義肢或輔具的居民失去矯具。門諾團隊持續到府評估、重製矯具或義肢，全程免費協助。吳健銘說：「有的失去義肢、有的輪椅被沖走，我們一個個去看，一個個重配。能讓他們重新走上路，就是最好的復原。」
 

