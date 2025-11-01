　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

老是聽到水聲閉眼就見泥流！門諾醫進災區撫慰災民創傷後遺症

▲門諾醫療團隊走入光復災區，不只送藥更送溫暖人心。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾醫療團隊走入光復災區，不只送藥更送溫暖人心。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

馬太鞍堰塞湖潰決造成光復鄉重創，洪水退去已逾一個月，街道泥濘大多清除，多數家戶的水電設備也逐步恢復正常。然而，在環境漸漸回復秩序的同時，災民心裡的創傷仍在延續。有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥，看不見的傷，比泥水更添淤堵。門諾醫院壽豐分院精神醫學系主任鍾德日前走進災區安撫受創心靈，為災民送藥、諮商，也送去一句句「你不再孤單」的問候。
 
「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」陳媽媽回想起那夜的洪流，聲音仍顫抖。她說那天丈夫身為鄰長，忙著疏散居民，她自己騎著電動車逃命，一路被水追趕。雖然命保住了，但家當全被沖走，連水表、門窗都不見蹤影。災後靠志工臨時接水管、用厚紙板糊住破牆，夜裡風聲灌進屋，她不敢熟睡。「我真的沒遇過這麼恐怖的事，想到就哭。」逃難時她跌傷了原本脆弱的髖關節，如今必須再赴北部手術。她說自己「不敢想未來，只希望能先睡個好覺」。

▲門諾醫療團隊走入光復災區，不只送藥更送溫暖人心。（圖／門諾醫院提供，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

門諾身心科團隊前進災區 安撫受創心靈並提供送藥等服務。
 
另一位曾媽媽的創傷更深，但看到失去親人的鄰居，他只能安慰自己「時間拖久了就沒事」。卻發現恐懼根本沒散去。「晚上閉上眼，就看到水衝下來。」她說，從那場災後，每晚都會被惡夢驚醒。她曾拿過安眠藥，但村長提醒：「山上堰塞湖還沒消，晚上不要睡太熟。」
 
她不敢吃藥，只能靠喝一小瓶保力達「麻痺一下自己，好歹能躺著」。三餐也失了滋味，常常只是白飯拌剝皮辣椒果腹。「我也知道這樣不行，可是沒胃口，也沒心情吃。」

▲門諾醫療團隊走入光復災區，不只送藥更送溫暖人心。（圖／門諾醫院提供，下同）

門諾身心科團隊災後啟動災民身心關懷。
 
鍾德靜靜傾聽後，認為症狀都為急性創傷壓力反應（Acute stress reaction）。他解釋：「有的人以為時間能讓傷口結痂，但若創傷一直反覆出現在腦海，就像一個藏在心裡的膿瘍，不處理終究會惡化。」他親自為張媽媽調整藥物，叮嚀她：「安眠藥只是治標，要搭配抗憂鬱藥物合併治療，就像對於很深的傷口；安眠藥只是OK繃，需要搭配抗憂鬱藥物的敷料，才能讓傷口真正癒合。」
 
鍾德指出，這次災後，許多災民雖生活恢復表面秩序，但心靈創口仍在滲血。門諾醫院因此啟動「災後身心關懷行動」，結合花蓮縣心衛中心，鎖定光復鄉大馬與大平兩村，進行災後心理評估、家戶訪視與送藥服務。團隊事先透過社工篩選出情緒壓力「溫度偏高」的個案，主動登門關懷。

▲門諾醫療團隊走入光復災區，不只送藥更送溫暖人心。（圖／門諾醫院提供，下同）

身心團隊 為災民送藥、諮商，也送去一句「你不再孤單」的問候。
 
「我們希望在他們重建家園的同時，也能修復心裡那座倒塌的房子。」鍾德說。他形容，災民在洪水過後仍有強烈的「再現經驗」：夜裡耳邊總似有水聲、閉眼就看見泥流畫面，這些都是身體記憶未被釋放的證據。「有些人以為撐著撐著，傷痛就會不見。但有時心裡的創傷不像皮膚的外傷，外面結痂了，內裡就會自己痊癒。承認受傷不是脆弱，而是重新開始的第一步」」。

▲門諾醫療團隊走入光復災區，不只送藥更送溫暖人心。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師送上水果，叮嚀民眾要照顧自己。
 
他提醒，災後的心理修復如同重建工程，需要三項基石：規律飲食、充足睡眠、適當運動。當身體慢慢回到節奏，生活的作息與日常安排也會重新上軌道。同時，他也強調「不要獨自承受」，多與家人、朋友或熟悉的人互動、分享，是心靈重建中非常重要的力量來源。有些人雖然會在這個階段靠酒精來暫時麻痺自己，但必須記得這個只是治標不治本，真的持續有有失眠、焦慮、憂鬱等情緒症狀，仍需找尋專業醫療協助。
 
門諾醫院的團隊走入災區，不只送藥，更送進人心。當醫師遞上水果、貼心叮嚀、社工傾聽哭聲時，那些被洪水奪去的日常，正在一點一滴被拼回來。楊媽媽最後說：「他們來的時候，我第一次感覺到，我還有人在關心。」她笑了笑，又忍不住擦眼淚。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
434 2 9314 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間
神奇再見雙殺！赫南德茲驚呼：我根本看不到球
乘客行動電源突爆炸！驚險瞬間畫面曝
葛拉斯諾讚山本由伸強投「完全不意外」　3球後援喊G7再上！
粿粿「生產費也自己付」！淚揭離婚5導火線　扛8成家用還被范姜
大谷翔平明天中3日先發？羅伯斯：會有很多沒做過的事
快訊／環河西路死亡車禍！32歲騎士慘死
鄭麗文新團隊成形！　牛煦庭、江怡臻任國民黨發言人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

范姜彥豐大開口討1200萬離婚！律師曝「1原因」：某種程度能理解

老是聽到水聲閉眼就見泥流！門諾醫進災區撫慰災民創傷後遺症

貓奴身分證「CAT」夢幻車牌來了　交通部公告：11/10開標

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

沒有第三者！粿粿曝相處實情　爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

吳音寧將接任台肥董座　農業部：相信能帶來新氣象

高雄海軍「四海一家」餐廳部營業到12月底：委外經營！老饕不捨

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

張棋惠帶9歲愛女「騎車輕旅行」　KID發豪語「裝滿就帶走」她滿載而歸XD

「地表最強」M1A2T戰車正式成軍！　賴清德：實力帶來真和平、不卑不亢維持現狀

美牛稱霸台灣市場！「2025奔犇匯」盛大表揚鼎鑽合作夥伴

三巨頭「炸雞高峰會」！　黃仁勳睽違15年訪韓 開心舉杯致意

【譚兵讀武EP277】「奪控薛家島」掩護青島10萬人大撤退　孫振仙墊底登船卻遭軍法究責

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

1600萬離婚「徵信社老闆給打折方案」　粿粿曝內幕：怎都圍繞著錢

范姜彥豐大開口討1200萬離婚！律師曝「1原因」：某種程度能理解

老是聽到水聲閉眼就見泥流！門諾醫進災區撫慰災民創傷後遺症

貓奴身分證「CAT」夢幻車牌來了　交通部公告：11/10開標

台南加強查核豬肉來源　呼籲市民「3多少」減少廚餘

沒有第三者！粿粿曝相處實情　爆老公1句話「能從白天爭執到晚上」

吳音寧將接任台肥董座　農業部：相信能帶來新氣象

高雄海軍「四海一家」餐廳部營業到12月底：委外經營！老饕不捨

2波水氣來襲「今晚起北台濕涼」　準「海鷗」颱風威脅機率低

藍鳥教頭不後悔敬遠大谷「對道奇打線像玩火」　G7交給41歲薛茲爾

陳奕迅21歲愛女陳康堤分手了！　宣布「斷開混血天菜男友」

粿粿邀老公一起出席金鐘！范姜彥豐嫌「丟臉、無聊」：妳求我啊

連解公館圓環、輝達難題　李四川分享12字箴言：逆境不倒絕境不慌

快訊／連鎖旅館驚傳命案！男未退房陳屍房間　鑑識小組採證中

收入最高運動員C羅400億身家買錶不手軟　千萬陀飛輪鑽錶閃瞎眼

鄭麗文稱普丁有選舉非獨裁者　徐國勇：蔣介石時代也有選舉

神奇再見雙殺！Kiké驚呼：我根本不知道球在哪裡

《流星》CP東京合體！初孟軒「隔人狂盯」鍾岳軒　余杰恩告白各務孝太

石崇良再揭衛福部人事！3名副署長人選確定「健保署要再等等」

鬼鬼否認與炎亞綸鬧翻 坦言「生活不同，自然淡了」

生活熱門新聞

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

「一票男友都回蛤？」萬人涼掉：粿粿王子市場超小

謝侑芯猝逝遭疑「嗑藥當伴遊」！經紀人反擊

全台2地週末「下探17度」！熱帶擾動恐成颱

爆畫作抄襲　「德州媽媽」：自己畫完掛家裡也被找碴

粿粿抽到下籤「預言準得可怕」　廟宇被神到了

周品均「女性犯錯不該被網性羞辱」　陳沂：犯錯被譴責是活該

81歲馮淬帆辭世　久居台灣原因曝光

特斯拉國道墜橋「車斷兩截起火」　運安會調查：時速飆破200

更多熱門

相關新聞

美津濃捐135萬元裝備　給花蓮光復體育隊

美津濃捐135萬元裝備　給花蓮光復體育隊

因馬太鞍溪堰塞湖溢流，花蓮縣光復鄉光復國小、光復國中及光復商工除校園設施損毀外，校內運動相關裝備也有受損情形。對此，台灣美津濃股份有限公司主動聯繫運動部表達協助意願，經運動部洽詢各校需求後，美津濃公司捐贈135萬元的服裝及裝備，盼協助學校運動隊伍盡快恢復訓練。

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

重建座談會未被通知　花蓮縣長怒闖會場踢桌

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

還原踹傅崐萁桌始末　張峻：替所有被忽視的光復人出一口氣

張峻鬧場還踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

張峻鬧場還踹桌！傅崐萁轟「民主之恥」　要警察逮捕「現行犯」

大型愛心家電宅配啓動　光復災民每一門牌地址一組

大型愛心家電宅配啓動　光復災民每一門牌地址一組

關鍵字：

心理創傷後遺症光復災民入眠逃命門諾災區撫平

讀者迴響

熱門新聞

快訊／粿粿17分長片：我不會迴避做錯的事

粿粿iPad被看到！「發了不該發的誓」

粿粿3點駁斥范姜彥豐指控！財產「完全透明清楚」

電商女王周品均：一個女生犯了錯，不代表就該被全網性羞辱

台肥震撼彈！　吳音寧接任董事長

道奇逼出G7殊死戰

范姜彥豐前女友限動：人品就是最好的風水

粿粿哭認：和王子有踰矩行爲！遭范姜彥豐折磨崩潰

粿粿澄清「離婚主因非外力介入」

范姜彥豐怒轟王子「自相矛盾」

81歲馮淬帆5天前許紹雄　悼念文一句話成真

3寶媽激戰兒子體育老師　姦情曝光他哭窮被抓包

救災爆私募款！「機具女神」宣布撤出光復

日本人來台旅遊「曬滿地戰利品」　網笑：夠台

快訊／港星「牛頭帆」馮淬帆辭世　享壽81歲

更多

最夯影音

更多
偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割

偷嘗禁粿神展開　王子粿粿早同居昆凌豪宅？　爆「西洋出軌團不只一對」　閨蜜簡廷芮發聲急切割
驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

驚悚瞬間！女駕駛無照酒駕「載5未成年」自撞釀6傷　11歲童險沒命

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

劉嘉玲震驚「偶像不能談戀愛？」　柯淳直言：觀眾不會想看

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

《終極戰士：殺戮星球》宇宙最強戰士回歸　「掠奪者竟成獵物」經典IP再登大銀幕

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

苗可麗「隔空就能吸」狂開車　突喊「弄開又不吃」全場笑瘋

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads超紅乾拌麵開箱

Threads超紅乾拌麵開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來煮「乾拌麵」！開箱Threads上超紅的4款乾拌麵

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面