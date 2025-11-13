超商門市引進AI追蹤「拿了就走」秒結帳　購物、取貨都免等店員

▲7-ELEVEN 未來超商「X-STORE 9」，採AI影像追蹤技術、140支攝影機與光學雷達實現「拿了就走、免掃碼」購物體驗。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／桃園報導

7-ELEVEN 再度與工研院合作，搶攻Z世代首批數位原住民「I人商機」，在中央大學開設「X-STORE 9」，是第三間實現「拿了就走」的未來超商，採用獨家AI影像追蹤技術，全店有超過140支攝影機與光學雷達，追蹤顧客拿取商品情形，讓客人「不必掃碼、免排隊、免接觸人」，秒速完成結帳。同時還有全台首座「自動化門市取貨微型倉」，取貨全程零接觸、不必等店員。

▲使用悠遊卡或iCash卡、手機會員秒入店。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN 自2018年起每年開設一間X-STORE，至今已在多個校園與商圈落地，累積5家分店。據統計，先前遷移至高雄科大的「X-STORE 3」來客數比傳統街邊店高出三倍、業績也翻倍成長，顯示這種結合新科技的超商型態深受年輕人青睞，成功搶占數位原住民市場。

▲140支攝影機與光學雷達，可追蹤客人拿取、放回商品。（圖／記者林育綾攝）



今年再度攜手工業技術研究院，將「X-STORE 9」帶進中央大學商場，並同步導入AI影像辨識技術升級版。這間新型態超商搭載超過140支攝影機與光學雷達，能即時追蹤顧客行動及商品取放情形，結合手機自助結帳，消費者「不需掃條碼、不必排隊」，最快30秒就能完成購物，體驗「拿了就走」的未來零售模式。

▲攝影機及光學雷達會偵測客人的手，拿取商品都會自動記錄。（圖／記者林育綾攝）

與過往「X-STORE 8」不同，這次「X-STORE 9」全面採用純AI影像辨識，不再依賴貨架重量感測器或鏡頭，降低建置與維護成本，也讓商品種類突破限制，首次支援吊掛式陳列，店內多達6,000種商品，從冷藏即食餐到文具、零食全都包辦，商品豐富度堪比一般7-ELEVEN。

▲把商品拿到自動結帳區，免掃碼，機台就會自動列出拿取的商品列表。（圖／記者林育綾攝）

●全台首見「自動取貨微型倉」

此間門市還有吸睛的「自動化門市取貨微型倉」，是全台首見，由工研院整合AI與物聯網技術，結合合作夥伴負責硬體與系統串接，實現包裹寄存、調度、取貨全流程自動化。

▼全台首見的自動化門市取貨倉儲。（圖／記者林育綾攝）



消費者只需在門市報到繳費機輸入取件資訊，支付後包裹自動送達取物口，全程零接觸、不必等店員，2到4分鐘即可完成領件。這套系統還能根據包裹大小自動調整儲格空間，提升空間利用率。

▲全程零接觸、不必等店員，2到4分鐘即可完成領件。（圖／記者林育綾攝）

經過實測，「微型倉」讓包裹取貨時間縮短超過一半，門市整理包裹作業也省下3成時間，退貨效率提升逾5成，且活用天花板空間，存放效益高出一般店3到4倍，徹底顛覆傳統超商取件流程。

7-ELEVEN 表示，X-STORE智能商店目前初步以校園為主，主要看中大學生交流、學習科技結帳速度快，未來也將進入社區。

相關技術也逐步擴散到全台超過2,000家門市，包括手機自助結帳、AI銷售預測、智FUN機等應用。自從「X-STORE 7」首次引進「拿了就走」方案，至今已累計超過30萬人次體驗，展現智慧零售新價值，也持續引領台灣超商產業創新升級。

●全家科技店登場

全家便利商店宣布科技店4.0正式亮相，首店進駐桃園楊梅工業區台灣電綜廠區，主打「拿了就走」的無感購物體驗。消費者只要掃描會員QR Code進入，選好商品即可直接離店，系統便自動完成扣款，實現「無等待、無接觸、無人化」購物新模式。

▲▼全家便利商店科技店4.0正式亮相，同樣可以「拿了就走」。（圖／業者提供）



全家指出，科技店4.0以「省勞務、增體驗、可複製」為三大核心，導入AI鏡頭、電腦視覺與貨架感測技術，即時辨識顧客行為，打造「隱形購物車」。此外，也配置智能咖啡機與自助微波爐，提供快速用餐體驗。

繼科技店3.0「科技簡配店」後，全家持續探索微型商圈商機，科技店4.0鎖定人流較少但具潛在消費需求的廠區與辦公大樓，藉由高科技設備降低人力負擔、提升經營彈性，成為便利商店拓展邊界的新型態樣貌。