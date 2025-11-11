　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

7-11聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品　「翻轉布丁」再度開賣

▲▼7-ELEVEN 聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

焦糖、肉桂愛好者把握！7-ELEVEN 聯名「蓮花脆餅」，將焦糖抹醬與餅乾入餡，推出熱壓吐司、巴斯克蛋糕、德式布丁，散發奶香及焦糖肉桂味。另外，先前掀起話題的統一「翻轉布丁」今（11）日起也陸續全台門市再度販售，數量有限。

▲▼7-ELEVEN 聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品。（圖／業者提供）

▲「蓮花焦糖巧脆餅熱壓土司」原價65元。（圖／業者提供）

7-ELEVEN 旗下「LaDears系列甜點」與知名比利時品牌「蓮花脆餅」聯名，推出3款新品。包括「蓮花焦糖巧脆餅熱壓土司」，使用蓮花焦糖抹醬與蓮花餅乾入餡，肉桂、焦糖香氣增添麻糬與杏仁角，豐富口感，售價65元。

▲▼7-ELEVEN 聯名「蓮花焦糖脆餅」推3款新品。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN 聯名蓮花脆餅，推出「蓮花焦糖脆餅德式布丁」。（圖／業者提供）

「蓮花焦糖脆餅巴斯克」用經典巴斯克蛋糕，搭配比利時經典品牌蓮花焦糖抹醬，濃郁奶香搭配焦糖肉桂味，層次獨特，售價79元。「蓮花焦糖脆餅德式布丁」內餡布丁濃郁、不添加一滴水，售價59元。

11月25日前，「LaDears系列甜點」搭配小杯精品咖啡、特選美式，皆享特價99元。

▲統一「翻轉布丁」再度開賣。（圖／業者提供）

而先前話題「統一翻轉布丁」再度開賣，將經典統一布丁翻轉，變成上層焦糖風味凍，下層布丁風味醬，11月11日起陸續於全台門市獨家販售，售價18元，各店到貨時間可能有差異，依門店實際到貨時間為主，數量有限，售完為止。

★全家

全家近來Fami!ce 霜淇淋、minimore甜點推出新品，兩者聯手端出「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」、「minimore起司巧克湯匙餅乾」，並攜手「褲褲兔」打造限定造型包裝。

▲全家「起司蛋糕霜淇淋」加價可搭配「好吃起司湯匙」。（圖／業者提供）

「Fami!ce起司蛋糕霜淇淋」嚴選紐西蘭起司粉製成，散發濃郁乳酪與奶香。搭配創意美味兼具的15公分「好吃起司湯匙」，以帕瑪森起司入料烘烤成香脆餅乾，湯匙勺面裹上一層巧克力，鹹甜交織。

即日起至12月4日，凡購買Fami!ce霜淇淋任一口味，加價10元，即可獲得15公分大的「minimore起司巧克湯匙餅乾」1支。

▲全家SOHOT炎選現烤點心，推出「巧克力甜甜圈」。（圖／業者提供）

同步還有「冬日可可季」多款巧克力新品，匠土司推出「醇可可生土司」售價35元；SOHOT炎選現烤點心則有「巧克力甜甜圈」外酥內軟，售價39元，更可搭配指定飲品，享49元、59元餐促優惠。 

冬季限定「巧遇可可盛宴」主題架，集結近百款話題巧克力、創意零食，11月25日前同步推出「巧克力抽抽樂」活動，購買指定巧克力任2件，即可抽出「第二件0元」、或享「任二件66折、79折、88折」等驚喜優惠。

11/09 全台詐欺最新數據

