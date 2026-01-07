F-16V構改成軍第2架戰機失事　原屬嘉義基地曾被航空迷拍下

記者黃翊婷／綜合報導

花蓮空軍基地一架編號6700的構改F-16V單座戰機，昨日（6日）晚間在執行夜航訓練時失事墜落，上尉飛官辛柏毅緊急彈射，目前仍未尋獲。由於這架戰機過去經常執行戰備任務，曾有航空迷在嘉義基地拍到，沒想到如今卻發生這樣的事情，這也是F-16V構改成軍以來的第二次失事事故。

▲飛官辛柏毅目前仍未尋獲。（圖／IDF經國號粉專提供）

上尉飛官辛柏毅6日晚間駕駛編號6700的構改F-16V單座戰機，在花蓮外海執行例行夜間訓練時驚傳失事，他雖然緊急彈射逃生，但至今下落不明，目前軍警消正在全力搜救中。

▲這架戰機原先隸屬於嘉義基地，性能提升之後，改撥至花蓮基地。（圖／記者陳煥丞攝）

據了解，這架戰機原先隸屬於嘉義基地，因為經常執行備戰任務，飛行頻率很高，所以常常被航空迷拍到。F-16V構改是我國空軍的重要戰力提升項目，2021年11月時任總統蔡英文曾前往空軍嘉義基地出席「F-16V BLK20型機性能提升接裝典禮」。

F-16V構改戰機第二次失事 軍方今召開記者會說明

然而，F-16V構改成軍之後，隔年（2022年）1月就發生第一起事故，當時嘉義基地第四聯隊飛行員陳奕在執行例行訓練任務時，於東石鄉水溪靶場外海失事墜海，陳奕因未能彈射而殉職。

第一起事故發生之後，全機型一度暫停飛行並進行檢查，沒想到今年1月再度發生事故。空軍司令部將在今日（7日）上午10時，於花蓮空軍第五戰術混合聯隊飛虎廳召開「0106專案報告」臨時記者會，預計會針對事故經過及初步調查結果進行說明。