F-16墜海「上尉駕駛」失聯逾11小時　海象不佳救援難度增

記者葉國吏／綜合報導

空軍第五聯隊編號6700的F-16AM戰機，6日晚由辛柏毅上尉駕駛，晚間6點17分從花蓮基地起飛執行夜航，返航時發生疑似電腦故障及空間迷向，於豐濱外海失事。辛上尉跳傘後失聯至今已經超過11小時，總統賴清德與社會各界都高度關注，祈求平安。

▲上尉駕駛辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

F-16夜間失事 天候惡劣增搜救難度

6日晚間，空軍第五聯隊一架編號6700的F-16AM單座戰機，由辛柏毅上尉駕駛執行夜間任務，傍晚6點17分從花蓮基地升空。沒想到返航途中，於晚上7點29分在花蓮豐濱鄉外海約十浬處墜海，推測是因任務電腦異常加上空間迷向。辛上尉緊急跳傘逃生，空軍第一時間成立應變中心，火速展開搜救。

國家搜救中心隨即調派松山機場海鷗部隊的S-70C-6直升機升空，並有屏東基地的C-130H運輸機支援投放照明彈。由於現場天候惡劣、視線不佳，花蓮駐防的全天候UH-60M黑鷹直升機也加入救援行列，嘉義基地的EC225直升機同時趕往協助。海巡署艦艇也出動，但海象不穩、陣風強、浪高，加大搜救難度。

▲F-16夜訓失事。（AI協作圖／記者葉國吏製作，經編輯審核）

辛柏毅才剛蜜月回來2天 家屬祈福

根據空軍司令部說明，辛柏毅上尉是空軍官校108年班畢業，已婚，累積飛行時數611小時，其中F-16型機就占了371小時。失事的F-16AM（6700號）已完成F-16V升級，機身飛行時數達3894小時，發動機則有5447小時紀錄。

辛柏毅上尉去年曾於台中清泉崗基地活動中擔任說明官，最近才和同為空軍軍官的太太到芬蘭度蜜月，沒想到返國僅兩天就遇上意外。據悉，他是澎湖湖西人，新婚不久，親友與網友都在社群平台為他祈福。搜救行動仍在持續，詳細情形有待進一步釐清。



