社會 社會焦點 保障人權

網紅生鮮超市火警！帝王蟹龍蝦被「隔水加熱」　舉螯求救畫面曝

▲▼平凡五金行 。（圖／民眾提供）

▲▼高級生鮮超市發生火警，水槽的帝王蟹、龍蝦宛如遭到隔水加熱。（圖／民眾提供）

記者吳世龍、陳宏瑞／高雄報導

高雄左營一家知名網紅經營的高檔生鮮超市，今（13）日凌晨5點多突然發生火警，疑似因冷凍櫃馬達線路短路起火，火勢瞬間沿牆竄燒，整間賣場陷入一片火海。最慘的是，店內一缸缸帝王蟹、龍蝦受困高溫中，宛如遭「隔水加熱」，不斷揮舞蟹螯、掙扎求救，畫面頗為驚悚。

▲▼平凡五金行 。（圖／民眾提供）

消防人員獲報後火速趕抵現場，共出動13輛消防車、33名人員破窗灌救。由於賣場空間寬敞，加上天花板結構密閉，濃煙迅速竄上二樓餐廳區，消防員立刻出動排煙設備、登雲梯監控火勢，所幸當時並非營業時段，無人受困或傷亡。

▲▼平凡五金行 。（圖／民眾提供）

目擊者指出，火勢最初從冷凍櫃後方竄起，「整面牆都在冒火」，有人想打破玻璃滅火卻失敗，只能緊急報案。現場畫面可見，活體帝王蟹、龍蝦在高溫中躁動揮舞大螯，看起來像在拼命求生，畫面頗為驚悚。

消防初步研判，起火點疑為一樓冷凍設備線路過熱釀災；火勢撲滅後，賣場內滿目瘡痍，冰櫃燒黑、貨品泡湯，損失金額仍在清查中。

▲▼平凡五金行 。（圖／民眾提供）

據了解，這家位於博愛三路的生鮮超市，是由網紅「平凡五金行」轉型經營，在高雄有3家店面，主打頂級肉品、空運海鮮、日本酒與現場代客料理，博愛路的店面最大，二樓還設有高檔餐酒空間，深受中高端消費族群喜愛。老闆在YouTube擁有逾2萬粉絲，時常分享夫妻經營日常，這場突如其來的大火，讓粉絲不捨直呼：「心血全燒光，好可惜！」

警方與消防單位已封鎖現場，待火調人員釐清確切起火原因與損失金額。

